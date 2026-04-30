Okan Buruk "Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

Galatasaray’da şampiyonluk yolunda ilerleyen teknik direktör Okan Buruk, geleceğiyle ilgili merak edilen sorulara açıklık getirdi. Başarılı çalıştırıcı, yönetimle anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Hürriyet’e konuşan Okan Buruk, yeni sözleşme konusunda yönetimle mutabakata vardıklarını belirterek, “Başkanımız ve yönetimimiz her konuda destek verdiklerini ifade etti. Gelecek sezon da çalışmam konusunda anlaşmaya vardık” dedi.
Galatasaray’daki görev süresinde 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve 4. şampiyonluk için gün sayan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpteki başarılı grafiğini sürdürmeye hazırlanıyor.
Yeni sezon planlamasına da değinen deneyimli teknik adam, transfer süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Scout ekibiyle titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Buruk, “Sürpriz isimler var. Taraftarlarımızın alkışlayacağı bir takım oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Okan Buruk, hedeflerinin Avrupa’da daha büyük başarılar elde etmek olduğunu vurgulayarak, Şampiyonlar Ligi’nde istikrarlı bir performans sergilemek istediklerini dile getirdi.
