Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti

Pakistan\'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
30.04.2026 15:14
Pakistan\'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
Pakistan’daki futbol topu imalathanesinin el emeğine dayanan üretim sürecini gösteren görüntüler viral olurken, ortaya çıkan topların kalitesi ve arkasındaki emek büyük ilgi topladı.

Futbol dünyasında kullanılan birçok üst düzey topun üretildiği Pakistan’daki bir imalathane, sosyal medyada viral oldu. Görüntüler, üretim sürecindeki emek ve detayları gözler önüne serdi.

EL EMEĞİYLE ÜRETİLİYOR

Paylaşılan görüntülerde, futbol toplarının büyük bir bölümünün hâlâ el işçiliğiyle üretildiği dikkat çekti. İşçilerin tek tek parçaları birleştirerek ortaya çıkardığı toplar, izleyenleri etkiledi.

BÜYÜK EMEK VE ZAMAN GEREKTİRİYOR

Topların üretim sürecinin oldukça zahmetli olduğu görülürken, her bir ürünün ortaya çıkması için ciddi bir zaman ve titizlik gerektiği vurgulandı. Dikişten kalite kontrol aşamasına kadar geçen süreç, futbolseverlerin ilgisini çekti.

DÜNYA MARKALARINA ÜRETİM YAPIYORLAR

Pakistan’daki bu üretim merkezlerinin, dünya çapında birçok büyük spor markasına top ürettiği biliniyor. Bu nedenle ülkedeki üretim tesisleri, futbol endüstrisinin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Viral olan görüntüler kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenirken, kullanıcılar özellikle işçilerin emeğine ve ortaya çıkan kaliteye övgü dolu yorumlar yaptı.

Son Dakika Spor Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti - Son Dakika
