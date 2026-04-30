Pakistan\'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti

Futbol dünyasında kullanılan birçok üst düzey topun üretildiği Pakistan’daki bir imalathane, sosyal medyada viral oldu. Görüntüler, üretim sürecindeki emek ve detayları gözler önüne serdi.
Paylaşılan görüntülerde, futbol toplarının büyük bir bölümünün hâlâ el işçiliğiyle üretildiği dikkat çekti. İşçilerin tek tek parçaları birleştirerek ortaya çıkardığı toplar, izleyenleri etkiledi.
Topların üretim sürecinin oldukça zahmetli olduğu görülürken, her bir ürünün ortaya çıkması için ciddi bir zaman ve titizlik gerektiği vurgulandı. Dikişten kalite kontrol aşamasına kadar geçen süreç, futbolseverlerin ilgisini çekti.
Pakistan’daki bu üretim merkezlerinin, dünya çapında birçok büyük spor markasına top ürettiği biliniyor. Bu nedenle ülkedeki üretim tesisleri, futbol endüstrisinin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.
Viral olan görüntüler kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenirken, kullanıcılar özellikle işçilerin emeğine ve ortaya çıkan kaliteye övgü dolu yorumlar yaptı.
