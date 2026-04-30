Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var

Hobi bahçeleriyle ilgili yönetmeliğin verdiği bir aylık süre 4 Mayıs pazartesi günü doluyor. Hakkında daha önce yıkım kararı verilmiş olanlar için yıkım süreci pazartesi gününden itibaren başlayacak. Denetimlerde ortaya çıkan yeni yapılaşmalarla ilgili yıkım işlemleri için de valilikler harekete geçecek. Hem yapısını yıkmayana ceza gelecek hem de yıkımı yapmayan belediyeler ve il özel idareleri de cezalardan payını alacak.

YÖNETMELİK 1 AY SÜRE VERDİ

Hobi bahçelerine sınırlama getiren yasanın uygulanmasına ilişkin yönetmelik, 4 Nisan 2026 tarihinde yayımlanmıştı. Yönetmelik çerçevesinde, tarım arazilerinin tarım dışı kullanımına önemli sınırlamalar getirildi. Hobi bahçesinde yapılaşmaya gidenlere de bir ay süre verildi. Bu sürede yapılaşmayı kaldırıp, araziyi tarım alanına çevirmeyenler için yıkım süreçleri başlayacak.

SÜRE 4 MAYIS’TA DOLUYOR

Yıkım işlemlerinin nasıl yapılacağı, yönetmeliğin 22'nci maddesinde, “Tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına ve toprak koruma projelerine uyulmamasına ilişkin cezalar ve yükümlülükler” başlığı altında düzenleniyor.

Buna göre tarım arazileri, izin alınmadan tarım dışı amaçlar için kullanılamayacak.

Bu şekildeki arazilerdeki yapı, inşaat halinde ise valilik işi tamamen durduracak, yapılan iş tamamlanmış ise kullanımına izin verilmeyecek.

Valilikçe arazi sahibine veya araziyi bozana para cezası verilecek.

Para cezası uygulanan kişi, gerekli izni almak için bir ay içinde başvuru yaparak izinlerini alabiliyorsa kullanımına izin verilecek.

Başvuru yapmayanlara veya izin talepleri uygun görülmeyenlere, izinsiz bütün yapılarını yıkması ve araziyi tarımsal üretime uygun hale getirmesi için iki ay süre verilecek.

YIKMAYANA 3 KAT CEZA

Verilen süre içinde izinsiz yapıların yıkılmadığı ve arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda valilikçe faaliyet durdurulacak ve para cezası üç katı olarak uygulanacak.

Valilik ayrıca, izinsiz bütün yapıların yıkılması ve arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi gerektiğini belediyelere veya il özel idarelerine bildirecek. İlgili belediye veya il özel idaresi, bir ay içinde yıkımı yapacak ve arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesini sağlayacak.

YIKIMIN FATURASI DA BAHÇE SAHİBİNE

Toprak koruma projelerine aykırı hareket edilmesi halinde de aynı süreç işletilecek. Burada bakanlık masrafını karşılayıp, sonrasında hem yıkım hem de temizleme masraflarını hobi bahçesi sahiplerinden tahsil edecek.

YIKIMI YAPMAYAN BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARESİNE DE CEZA

Yıkım kararı alınmış olmasına rağmen bir ay içinde belediye veya il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, bakanlıkça yıkılabilecek veya yıktırılabilecek. Arazi, tarımsal üretime uygun hale getirilecek. Masraflara ait fatura da ödenmek üzere yıkımı yapmayan belediye veya il özel idaresine gönderilecek. Yıkım ve arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilme masrafları bir kat fazlasıyla ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil edilecek. Belediye veya il özel idaresi bu parayı ödemezse, bütçeden ayrılan paylarından kesilecek.