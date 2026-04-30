Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler belediye meclisinde yapılacak başkanvekili seçimine çevrilmişti. Beklenen seçim tamamlandı.

SEÇİM GERGİN ORTAMDA YAPILDI

Polis ablukası ve yüksek gerilim altında gerçekleştirilen seçimde, CHP’nin adayı Murat Güneş ile AK Parti’nin adayı Serdar Orhan yarıştı.

İLK İKİ TURDA SONUÇ ÇIKMADI

İlk turda kullanılan 36 oyun 23’ünü Murat Güneş, 12’sini Serdar Orhan aldı. Gerekli çoğunluk sağlanamayınca seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda da 36 oy kullanıldı. Bu turda Murat Güneş 22, Serdar Orhan ise 13 oy aldı. Yine sonuç çıkmayınca seçim üçüncü tura taşındı.

Murat Güneş

ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

Tansiyonun yükseldiği üçüncü turda yapılan oylama sonucunda Murat Güneş 22 oy alarak Ataşehir Belediyesi Başkanvekili seçildi.