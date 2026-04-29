Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Avrupa’nın iki güçlü temsilcisi Atletico Madrid ile Arsenal, kritik mücadelede karşı karşıya gelecek.

DEV MAÇ METROPOLITANO’DA

Yarı final ilk maçında Atletico Madrid, sahasında İngiliz devi Arsenal’i konuk edecek. Metropolitano Stadyumu’nda oynanacak mücadele, futbolseverlere üst düzey bir rekabet sunacak.

SAAT VE HAKEM DETAYI

Zorlu karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetirken, VAR odasında ise Dennis Higler görev yapacak. Futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.