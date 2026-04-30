Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak

30.04.2026 12:42
Dicle Üniversitesi kampüsünde petrol bulunmasının ardından SANKO Holding ile 10 yıllık anlaşma yapıldı; kampüs içinde açılacak 6 sondaj kuyusuyla yıllık yüz binlerce varil üretim hedefleniyor.

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi kampüsünde yapılan sismik çalışmalar sonucunda petrol bulunduğu öğrenildi. Sahada ilk etapta 6 sondaj kuyusu açılması planlanıyor.

SANKO HOLDİNG İLE 10 YILLIK ANLAŞMA

Dicle Üniversitesi ile SANKO Holding arasında petrol arama faaliyetleri kapsamında 10 yıllık bir sözleşme imzalandı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, Sur ilçesi Yiğitçavuş Mahallesi’nde bulunan parselde gerçekleştirilen sismik çalışmaların ardından sondaj için alanın kiralanmasının uygun bulunduğu belirtildi. 

Açıklamada, “Yapılan teknik ve idari değerlendirmeler neticesinde söz konusu talep, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla uygun bulunmuş; ardından gerekli izinler alınarak süreç tamamlanmıştır” denildi.

KAMPÜSTE İKİ AYRI NOKTADA SONDAJ

Sondaj çalışmalarının kampüs içerisinde iki farklı bölgede yürütüleceği bildirildi. Hukuk Fakültesi arka kısmında yer alan yaklaşık 18 bin metrekarelik alan ile futbol sahasının altındaki yaklaşık 27 bin metrekarelik alanda çalışmalar yapılacak. Toplamda 45 bin metrekareyi aşan sahada her bir bölgede 3’er olmak üzere toplam 6 sondaj kuyusu açılması planlanıyor.

YILLIK YÜZ BİNLERCE VARİL HEDEFİ

Projenin kurulum maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar olacağı öngörülürken, petrol bulunması halinde kuyu başına günlük ortalama 150 varil üretim yapılması hedefleniyor. Bu da yıllık yaklaşık 328 bin 500 varil üretime karşılık geliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ersan Yasar Ersan Yasar:
    Allah için petrol bulmayın zam gelecek 8 1 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    seçim looding....... 3 1 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Hayırlısı olsun 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
