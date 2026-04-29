Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü; olay kamerada

29.04.2026 18:09
KAYSERİ'de bir anaokulunun bahçesinde düzenlenen etkinlik sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkan tabela, gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine düştü. Öğretmen tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, olay kameraya yansıdı.

Olay, Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi'ndeki Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nda meydana geldi. Okulun bahçesinde düzenlenen etkinlik sırasında şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan tabela, gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Öğretmen, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada olay, kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Kağıthane’de okul servisi evin çatısına düştü Kağıthane'de okul servisi evin çatısına düştü
Eylemlerini sonlandıran maden işçileri İçişleri Bakanı Çiftçi’yi ziyaret etti Eylemlerini sonlandıran maden işçileri İçişleri Bakanı Çiftçi'yi ziyaret etti
Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu
Rusya’da Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor Rusya'da Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
CENTCOM, İran ablukasını delmeye çalışan gemiye operasyon düzenledi CENTCOM, İran ablukasını delmeye çalışan gemiye operasyon düzenledi
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

18:42
Adım adım yeni savaşa doğru Mali’de çatışmalar şiddetleniyor
Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor
18:06
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump’ın elini yine tutmadı
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı
18:05
İzmir’de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
17:49
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Avrupa Birliği’ne: Daha neyi bekliyorsunuz
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler
17:21
Herkes ekran başına Büyük heyecan şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda
