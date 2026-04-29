Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?

29.04.2026 17:49
Avusturya'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, basın toplantısında Türkiye AB üyelik süreciyle ilgili konuştu. Fidan, "Rusya-Ukrayna Savaşı'na baktığımız zaman, burada Türkiye'nin oynadığı rolden hareketle aslında Avrupa Birliği daha neyi bekliyor? Türkiye'nin aslında sunabileceği jeostratejik, jeopolitik, jeoekonomik çok fazla fayda varken, bu üyelik işi neden gerçekleşmiyor konusunda bir soru." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile Viyana'daki ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecini desteklediğini ve elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Fidan, "Ateşkesin uzatılması önemli bir husus. Bizim için önemli olan tekrar savaşa dönülmemesi." ifadesini kullandı.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ SORUNUN İKİ HAFTATA ÇÖZÜLMESİ MÜMKÜN OLMAYABİLİR"

Fidan, anlaşmaya varılması gereken maddelerin çok önemli ve fazla olduğunu söyleyerek, "Bunların 2 hafta içerisinde çözülmesi mümkün olmayabilir. Bizim ilave uzatmalara ihtiyacımız olabilir. Ben, tarafların da bu konuda açıkçası istekli olduğunu gördüm. Çünkü uluslararası toplumun baskısı, açıkçası bunu da biraz gerekli kılıyor." değerlendirmesinde bulundu. Bundan sonraki süreçte birkaç günün kritik olduğunu düşündüğüne işaret eden Fidan, şöyle devam etti:

"DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

"Özellikle tarafların, şu anda belli pozisyonları netleştirmesi itibarıyla bu birkaç gün çok önemli. İki tarafın da bir ateşkese ve barışa ulaşma niyetiyle ve Hürmüz Boğazı'nı açma niyetiyle hareket etmeleri fevkalade önemli. Halledilmesi gereken bazı detaylı konular var. Ben açıkçası Pakistanlı kardeşlerimizin maharetine güveniyorum. Bizim de desteğimiz devam edecek."

"BU ÜYELİK İŞİ NEDEN GERÇEKLEŞMİYOR?"

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine ilişkin sorulan soruya Fidan, "Rusya-Ukrayna Savaşı'na baktığımız zaman, burada Türkiye'nin oynadığı rolden hareketle aslında Avrupa Birliği daha neyi bekliyor? Türkiye'nin aslında sunabileceği jeostratejik, jeopolitik, jeoekonomik çok fazla fayda varken, bu üyelik işi neden gerçekleşmiyor konusunda bir soru." yanıtını verdi.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BU KONUDA SİYASİ İRADE YOK"

Fidan, "her hikayenin iki tarafı olduğuna" dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, hiçbir zaman için üyelik koşullarının gerçekleşmemesi ve gerçekleşmeden girilmesi gibi bir talep içerisinde olmadık. Bir yere girecekseniz bunun şartları vardır. Bu şartlar önünüze konur ve siz, bu şartlara uyduğunuz zaman buraya girersiniz. Fakat sorun şurada, Avrupa Birliği'nde 'Türkiye'nin şartlar sağlandığı zaman biz, Avrupa Birliği üyesi olmasını kabul ediyoruz' diye bir siyasi irade yok."

Fidan, "AB'nin siyasi iradesinin, Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından 2007'de öldürüldüğünü" ifade ederek, "Sayın Schröder (Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder) ve Sayın Chirac (eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac) tarafından daha önce ortaya konan Avrupa siyasi iradesi, Sayın Sarkozy ile beraber ortadan kaldırıldı." dedi.

Türkiye'nin değerlendirme aşamalarına geçebilmesi için AB'de bir siyasi iradenin deklare edilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, şunları söyledi:

"Ama diğer taraftan jeostratejik olaylar öylesine gelişiyor ki, bizim AB ile ilişkilerimizin doğasının ne olduğuna bakmaksızın bizi beraber çalışmaya mecbur ediyor. Rusya-Ukrayna krizi, Orta Doğu'da olan kriz, Hürmüz Boğazı, bölgemizde olan gelişmeler, Balkanlar'daki istikrarın devam etmesi, aramızdaki ticaret hacmi, ortak ticaret direnci, savunma tabanının oluşturulması gibi çok fazla konu var."

Fidan, Avrupa ve Türkiye bir araya geldiğinde 500 milyonluk bir nüfus oluştuğunu ve bu nüfusun ortak çalışabileceği birçok alan olduğunu aktararak, "Bütün bu alanların hepsinde 500 milyonluk ortak yapım elde edebilecekken, 1 milyondan az bir ülke çok fazla buna engel olur ve hiç kimse buna bir şey diyemez. Böyle bir taktik sorunun büyük bir stratejik menfaati önlüyor oluşu ve buna bir çözüm getirilememesi de bir çıkmaz alan. Bu, Avrupa'nın kendi içerisinde çözmesi gereken bir sorun." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN POLİTİKASI, AVRUPA İLE İLİŞKİLERİNİ HER ZAMAN İYİ TUTMAK"

Türkiye'nin politikasının, Avrupa ile ilişkilerini her zaman için iyi tutmak olduğuna dikkati çeken Fidan, iki tarafın ticaret hacminin 250 milyar dolara yaklaştığını ve Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellemesiyle bunun 500 milyar dolara çıkma ihtimalinin olduğunu belirtti.

Fidan, her iki tarafın da "adım atmak istediğini ancak bir türlü adım atılamadığını" söyleyerek, "Burada AB tarafında birtakım irade ortaya koyma konusunda sıkıntılar var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda aldığı iradenin belli olduğunun altını çizen Fidan, "Bizim bu konuda bir sıkıntımız yok. Umarım var olan ilişkilerimizi daha iyi, ileri seviyeye taşırız." ifadesini kullandı.

AVRUPA ÜLKELERİYLE İŞBİRLİĞİ

Fidan, Avrupa ülkeleriyle ilişkileri her alanda ilerletmeye çalıştıklarını ve geçen hafta İngiltere ile Türkiye'nin Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi'ni imzaladığını hatırlatarak, İngiltere ile sürdürülen iyi ilişkilerin daha da kalıcı ve sistemli bir hale getirilmesi için iki tarafın da siyasi irade ortaya koyduğunu söyledi.

"Aslında Avrupa ülkeleriyle ikili bazda ilişkilerimiz gerçekten çok iyi. Bir tanesiyle belki çok sıkıntılı konularımız var. Bir diğeriyle de biraz daha sıkıntılı ama geri kalan ülkelerle ticari konularımız, güvenlik konularımız, savunma sanayi, aklınıza gelen bütün konularda gerçekten çok iyi ilişkilerimiz var." diyen Fidan, AB ile kurumsal ilişkilerin farklı bir boyutu olduğunu dile getirdi.

Fidan, AB kurumları ve Avrupa ülkeleriyle ilişkileri en iyi şekilde ilerletmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Her iki tarafın da hem Avrupa tarafının hem Türk tarafının ticareti ilerletmeye, daha fazla dayanışmaya, krizlerle dolu bu coğrafyada daha dayanıklı olmaya ihtiyacı var. Yoksa ittifakların azaldığı, ihtilafların çoğaldığı, zaten var olan krizlerin yönetilmesinde zorluk yaşadığımız bir yerde, taraflar giderek daha fazla birbirlerini yıpratır." ifadelerini kullandı.

Avusturyalı mevkidaşının yaklaşımını takdir ettiğini belirten Fidan, "Özellikle Üç Deniz Girişimi'nde (ÜDG) de görüldüğü gibi beraber de bir karar birliği kıldık. Buranın özellikle ulaştırma, enerji güvenliği gibi konularda bir fonksiyona ulaşması örnek bir model teşkil eder." dedi.

Fidan, Avusturya ile Türkiye'nin enerji alanındaki işbirliği potansiyeline dikkati çekerek, Avusturya'nın uluslararası tecrübesi olan çok iyi enerji şirketleri barındırdığını ifade etti.

Türkiye'deki büyük enerji altyapısına işaret eden Fidan, şunları kaydetti:

"Türkiye giderek hem bir geçiş güzergahı hem de bir hub (merkez) olma durumunda. Şu anda büyük enerji terminallerimiz var. Onları da yakında Avrupa enerji güvenliği için daha fazla devreye sokma konusunda bir duruş var. İnanılmaz bir işbirliği potansiyeli var. Bize tek düşen oturup bu işbirliği alanlarını yapıcı bir şekilde ortaya koyup, karara bağlayıp bir an önce uygulamaktır."

Kağıthane’de okul servisi evin çatısına düştü Kağıthane'de okul servisi evin çatısına düştü
Eylemlerini sonlandıran maden işçileri İçişleri Bakanı Çiftçi’yi ziyaret etti Eylemlerini sonlandıran maden işçileri İçişleri Bakanı Çiftçi'yi ziyaret etti
Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu
Rusya’da Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor Rusya'da Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
CENTCOM, İran ablukasını delmeye çalışan gemiye operasyon düzenledi CENTCOM, İran ablukasını delmeye çalışan gemiye operasyon düzenledi
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti
Tavuklarını yediği gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla döven kişi gözaltında Tavuklarını yediği gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla döven kişi gözaltında
Trump’tan Merz’e ’İran’ salvosu: Ne konuştuğunu bilmiyor Trump'tan Merz'e 'İran' salvosu: Ne konuştuğunu bilmiyor
Bakan Bayraktar’dan sert uyarı: İşçisinin hakkını ödemeyene ruhsat yok Bakan Bayraktar’dan sert uyarı: İşçisinin hakkını ödemeyene ruhsat yok
Rusya’da maden sahasında çığ felaketi: 6 ölü Rusya'da maden sahasında çığ felaketi: 6 ölü
Eyüpsultan’da havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu Eyüpsultan'da havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu
Edirne’de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesi oteller dolup taşıyor Edirne'de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesi oteller dolup taşıyor
ABD İran’dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
Fatma Soydaş, 42 dakikada servet kazandı Fatma Soydaş, 42 dakikada servet kazandı
İnişe dakikalar kala uçakta mucize doğum İnişe dakikalar kala uçakta mucize doğum
Melike Şahin anne oluyor Melike Şahin anne oluyor
İngiltere Kralı 3. Charles, ortak oturumda ABD Kongresine hitap etti İngiltere Kralı 3. Charles, ortak oturumda ABD Kongresine hitap etti
Ederson iki farklı ihlalden PFDK’ye sevk edildi Ederson iki farklı ihlalden PFDK'ye sevk edildi
İzmir’deki elektrik faciasında iddianame hazır: İZSU üst yönetimine 22.5 yıl hapis istemi İzmir’deki elektrik faciasında iddianame hazır: İZSU üst yönetimine 22.5 yıl hapis istemi
İsrail’in Askalan kentinde zorunlu askerlik karşıtı Harediler, askeri polis komutanının evini bastı İsrail'in Askalan kentinde zorunlu askerlik karşıtı Harediler, askeri polis komutanının evini bastı
TMSF’nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi TMSF'nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi
Altın için kritik saatler Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

18:05
İzmir’de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
17:43
Mayıs ayında 5,5 gün izin alan biri 16 gün tatil yapabilecek
Mayıs ayında 5,5 gün izin alan biri 16 gün tatil yapabilecek
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler
17:21
Herkes ekran başına Büyük heyecan şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda
17:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
17:05
Alman anne, evladı Nazar’a kavuştu
Alman anne, evladı Nazar'a kavuştu
16:59
Altın için kritik saatler Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda
16:45
Bu kadarına da pes Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü
Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü
16:41
Mourinho’dan Real Madrid iddialarına yanıt
Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt
16:37
TMSF’nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi
TMSF'nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi
16:31
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
15:51
Ederson Fenerbahçe’den ayrılıyor
Ederson Fenerbahçe'den ayrılıyor
14:32
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
14:20
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
13:44
MİT “çok gizli“ belgeyi paylaştı İşte Humeyni’nin Türkiye’deki adresi ve kod adı
MİT "çok gizli" belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin Türkiye'deki adresi ve kod adı
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
