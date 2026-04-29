Seyir halindeki şoför bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

29.04.2026 09:14
ABD'nin Mississippi eyaletinde seyir halindeki okul otobüsünün şoförü bayıldı. Öğrencilerden biri direksiyona geçip diğeri frene basarak olası bir faciayı önledi.

ABD’nin Mississippi eyaletinde Hancock Ortaokulu öğrencileri, okul otobüsü sürücüsü Leah Taylor’ın direksiyon başında bayılmasıyla büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Kontrolden çıkan otobüsün yoldan çıkmak üzere olduğunu fark eden öğrenciler, panik yapmak yerine hızlı ve koordineli şekilde harekete geçti.

BİRİ DİREKSİYONA GEÇTİ, DİĞERİ FRENE BASTI

Altıncı sınıf öğrencisi Jackson Casnave direksiyonu kontrol altına alırken, Darrius Clark frene basarak otobüsü durdurdu. Diğer öğrencilerden biri 911’i ararken, bir diğeri okul yönetimine haber verdi. Sekizinci sınıf öğrencisi Destiny Cornelius ise bayılan sürücüye ilacını vererek ilk müdahaleyi yaptı. Cornelius, "Elinde ilacını gördüm ve ona uzandığını da gördüm. İhtiyacı olan şeyin bu olduğunu anladım" dedi.

ÖĞRENCİLER KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler sürücüye müdahale ederken, yetkililer öğrencilerin soğukkanlılığı sayesinde olası bir kazanın önüne geçildiğini açıkladı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen sürücü Leah Taylor, öğrencilerin hayatını kurtardığını söyledi. Cesur öğrenciler daha sonra okulda düzenlenen etkinlikte onurlandırıldı.

