Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş\'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir

29.04.2026 12:21
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin, "Rojin'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir" ifadelerini kullandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisiyken kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in (21) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

"ROJİN'İN TELEFONU İÇİN YERLİ EKİP KURDUK"

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Rojin Kabaiş'in cep telefonu, çözümü için daha önce yurt dışına gönderilmişti. Şimdi yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek soruşturma aşamasında önemli bir evre alacağımızı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI: OLAYI ÇÖZECEK KİŞİ UMUT ALTAŞ

Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin soruya da yanıt veren Gürlek, "Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardık. ABD yetkili makamlarıyla da işin önemine binaen hassasiyeti de ilettik. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi. Çünkü olayın en yakın tanığı" dedi.

ÇOCUK SUÇLARI İÇİN DÜZENLEME

Çocuk suçlarına ilişkin düzenlemeye değinen Bakan Gürlek, "Çocukların cezalarının artırılması için 12. Yargı Paketi'nde bir düzenlememiz olacak. Aile Bakanımızla da bu konuda görüştük, onların fikir ve önerilerini aldık" ifadelerini kullandı.

Nizamettin Kabaiş

"ROJİN'İN ODA ARKADAŞI BİZE İHANET ETTİ"

Öte yandan; Haberler.com stüdyosunda Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan acılı baba Nizamettin Kabaiş, Rojin'in oda arkadaşına ilişkin "Bize ihanet etti" dedi. Kızının intihar etmediğini düşündüğünü her fırsatta dile getiren Nizamettin Kabaiş, "Odada dört kişiyi kalıyorlardı, iki kişi daha gelmemişti. En son Rojin ile o konuşmuş. Dört kez ifade değiştirdi. O kız bir şey biliyor, korkudan söyleyemiyor" ifadelerini kullandı.

RÖPORTAJIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

"ÜNİVERSİTE REKTÖRÜ OTOPSİYE MÜDAHALE ETTİ"

Baba Kabaiş, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben öğrencilerden hiç şüphelenmiyorum. Ama o üniversitede rektör çok sıkıntılıdır. Ben gördüğümü söylüyorum. Otopsiye de müdahale etti. Bütün akrabaları, çok iyi akrabaları getirmiş, oraya işe koymuş. Sanki üniversite devletin değil, onun özel mülküdür. Güvenlikçiler olsun, oradaki işçiler olsun. Akrabasını getirmiş, oraya koymuş. Adam diyor, ben beyim, bey gibi yaşayacağım. Ama Adalet Bakanı ne söyledi? Dedi ki 'Kim olursa olsun mevki, makam önemli değil. Kim olursa olsun araştırılacak, cezasını çekecek.' İnşallah Allah'ın izniyle bu dosya da karanlıkta kalmayacak. Adalet Bakanı güzel açıklamalar yaptı. Ben burada saygı ve hürmetlerimi gönderiyorum. Çok memnunum."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ramazan koçak ramazan koçak:
    Çözülmemiş cinayetlerde aydınlatılanlarda neden aydınlatılmadığı ile ilgili kusuru ve ihmali bulunanlara soruşturma açılmalı 17 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    2 sene sonra akıllarına gelmiş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti
7 yıllık esaret son buldu, Nazar’ın velayeti annesine verildi 7 yıllık esaret son buldu, Nazar'ın velayeti annesine verildi
El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı
Ve Jose Mourinho geri dönüyor İşte yeni takımı Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı
İstanbul’da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu İstanbul'da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan’ı vurdu Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Bilardo masasında taciz intikamı Karısına dokunan adamı tek yumrukla nakavt etti Bilardo masasında taciz intikamı! Karısına dokunan adamı tek yumrukla nakavt etti!
Saran’dan sürpriz hamle O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı!

12:43
Kurban Bayramı’nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
12:08
Son kez Samandıra’ya giden Tedesco’nun zor anları
Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları
11:51
İki kare arasında sadece 8 ay var Samimiyetin kibri yendiği an
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an
11:46
Memur zammında büyük değişim İlk tahminler geldi
Memur zammında büyük değişim! İlk tahminler geldi
11:43
Kral Charles, Trump’a “çan“ hediye etti: Bize ulaşmanız gerekirse çanı çalın
Kral Charles, Trump'a "çan" hediye etti: Bize ulaşmanız gerekirse çanı çalın
11:32
Trump’tan İran’a nükleer anlaşma uyarısı: Aklınızı başınıza alın
Trump'tan İran'a nükleer anlaşma uyarısı: Aklınızı başınıza alın
11:10
Nizamettin Kabaiş: Rojin’in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
10:58
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay
10:46
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
10:19
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
09:54
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 44 yaralı
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 44 yaralı
