Dünya Kupası'na damga vuran gol! Sevinmemesinin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya Kupası'na damga vuran gol! Sevinmemesinin nedeni ortaya çıktı

Dünya Kupası\'na damga vuran gol! Sevinmemesinin nedeni ortaya çıktı
15.06.2026 08:05
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İsveç'in Tunus'u 5-1 mağlup ettiği maçta iki gol atan Tunus kökenli Yasin Ayari, ağları havalandırmasına rağmen gol sevinci yaşamadı. Genç futbolcunun rakibine ve köklerine duyduğu saygıyı gösteren bu hareketi futbolseverlerden büyük takdir topladı.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında İsveç, Tunus'u 5-1 mağlup ederek turnuvaya farklı galibiyetle başladı. Gecenin yıldızı ise Tunus kökenli İsveçli futbolcu Yasin Ayari oldu.

İSVEÇ'TEN KUSURSUZ BAŞLANGIÇ

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda İsveç ile Tunus karşı karşıya geldi. İsveç, rakibini 5-1 mağlup ederek organizasyona üç puanla başlarken ortaya koyduğu futbolla da dikkat çekti.

CEZA SAHASI DIŞINDAN FÜZE GÖNDERDİ

Karşılaşmanın yıldızı Yasin Ayari oldu. Tunus asıllı İsveçli futbolcu, 7. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını öne geçirdi. Genç yıldız, uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkarak 90+6'da maçın skorunu belirledi. Ayari'nin attığı iki gol mücadeleye damga vurdu.

Dünya Kupası'na damga vuran gol! Sevinmemesinin nedeni ortaya çıktı

İLK GOLDE SEVİNMEDİ

Maçın en dikkat çeken anlarından biri ise Ayari'nin ilk golünün ardından yaşandı. Tunus kökenli futbolcu, ağları havalandırmasına rağmen gol sevincinde bulunmadı. Ellerini havaya kaldırmayan ve sakin kalan Ayari'nin bu hareketi tribünlerden ve futbolseverlerden büyük takdir topladı.

Dünya Kupası'na damga vuran gol! Sevinmemesinin nedeni ortaya çıktı

NEDENİ SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

İsveç Milli Takımı'nı tercih etmesine rağmen Tunus kökenlerine bağlılığını sürdüren Ayari'nin, ailesinin geldiği ülkeye karşı attığı gole saygı göstermek amacıyla kutlama yapmadığı değerlendirildi. Genç futbolcunun bu davranışı karşılaşmanın en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Dünya Kupası, Tunus, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'na damga vuran gol! Sevinmemesinin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'na damga vuran gol! Sevinmemesinin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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