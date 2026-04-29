Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha

29.04.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya’da Necati Arabacı'nın elebaşı olduğu konuşulan Hells Angels çetesine yönelik 1200 polisle düzenlenen operasyon kapsamında 50’den fazla adrese baskın yapılırken, çetenin derneği yasaklandı ve soruşturma derinleştirildi.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde polis, “Hells Angels” adlı motosiklet çetesine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Çok sayıda kente yayılan eş zamanlı baskınlarda yüzlerce polis görev aldı.

28 KENTTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yaklaşık 1200 polis memuru, Leverkusen, Köln, Dortmund ve Duisburg’un da aralarında bulunduğu 28 kentte operasyon gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında çete üyeleri ve bağlantılı kişilere ait adresler hedef alındı.

50’DEN FAZLA ADRESE BASKIN

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanlığı, 50’den fazla adrese baskın düzenlendiğini açıkladı. Baskın yapılan yerler arasında çete üyeleri ile iş ortaklarına ait konutlar ve ofislerin bulunduğu belirtildi. Yetkililer, operasyonun Almanya tarihinde bir motosiklet çetesine karşı gerçekleştirilen en büyük operasyon olduğunu duyurdu. Operasyonla eş zamanlı olarak çetenin Leverkusen merkezli derneği de yasaklanarak feshedildi. Operasyon kapsamında en az 1 kişinin gözaltına alındığı, yapılanmanın “suç örgütü kurma şüphesiyle” soruşturulduğu bildirildi.

469 ÜYELİ DEV YAPI

KRV polisine göre Hells Angels’ın eyalette yaklaşık 469 üyesi bulunuyor. Bu sayı, örgütü bölgedeki en büyük motosiklet çetesi haline getiriyor. ABD ve Avrupa’nın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren Hells Angels, sık sık suç olaylarıyla anılması nedeniyle Hollanda’da da yasaklanmıştı.

“CEHENNEM NECATİ” DETAYI

Çetenin önde gelen isimlerinden biri olduğu öne sürülen ve “Cehennem Necati” lakabıyla bilinen Necati Arabacı’nın adı da yeniden gündeme geldi. Ekim 2025’te Türkiye’de gözaltına alınan Arabacı’nın tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve hakkında 35 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı belirtildi.

“KÖLN BABASI” OLARAK BİLİNİYOR

DW Türkçe’nin haberine göre, Almanya yeraltı dünyasında uzun süredir bilinen Arabacı, “Köln Babası” olarak da tanınıyor. 1972 Köln doğumlu olan Arabacı’nın, 1990’lı yıllardan itibaren suç örgütleriyle bağlantıları nedeniyle Alman makamlarının radarına girdiği ifade ediliyor.

GENELEV VE SUÇ AĞI İDDİALARI

İddialara göre Arabacı, Köln’deki genelevler bölgesinde etkili bir yapı kurarak önemli bir servet elde etti. Almanya ve Avrupa genelinde paravan şirketler üzerinden çok sayıda işletme ve yasa dışı ağ kurduğu öne sürüldü.

2002 yılında tutuklanan Arabacı’nın, 2004’te suç örgütü liderliği, fuhuşa zorlama, insan kaçakçılığı ve soygun suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, 2007’de ise Türkiye’ye sınır dışı edildiği belirtildi.

Sonraki yıllarda da Avrupa’daki faaliyetlerini sürdürdüğü iddia edilen Arabacı’nın, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı gelir ağlarıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

1948’de kurulan ve 32 ülkede faaliyet gösteren Hells Angels motosiklet kulübüne yönelik operasyonun ardından soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 12:51:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.