Türkiye’de şebekeden sinyal alan yurt dışı cihazlar için tanınan 120 günlük yasal kullanım süresinin dolmasına 48 saat kaldı. Süre sonunda IMEI kaydı olmayan cihazlar iletişime kapatılacak.
BTK’nın gönderdiği uyarı SMS’i, sürenin başlangıcını belirliyor. Örneğin 5 Ocak’ta mesaj alan bir kullanıcı için 120 günlük süre 5 Mayıs’ta sona eriyor.
Fiziksel SIM ile 120 gün olan kullanım süresi, e-SIM ile 120 gün daha uzatılarak toplam 240 güne kadar çıkabiliyor. Bu sürenin sonunda kayıt yapılmazsa cihaz kapatılıyor.
2026 yılı için IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL olarak belirlendi. Ücreti ödeyen kullanıcılar cihazlarını sorunsuz kullanabiliyor.
Cihazın kayıt durumu e-Devlet’teki “BTK IMEI Sorgulama” hizmetinden kontrol edilebiliyor. Kayıtlı cihazlar kesintisiz kullanılmaya devam ediyor.
Son Dakika › Telefon › Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak - Son Dakika
