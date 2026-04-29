Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak

Türkiye’de şebekeden sinyal alan yurt dışı cihazlar için tanınan 120 günlük yasal kullanım süresinin dolmasına 48 saat kaldı. Süre sonunda IMEI kaydı olmayan cihazlar iletişime kapatılacak.

SMS TARİHİ ESAS ALINIYOR

BTK’nın gönderdiği uyarı SMS’i, sürenin başlangıcını belirliyor. Örneğin 5 Ocak’ta mesaj alan bir kullanıcı için 120 günlük süre 5 Mayıs’ta sona eriyor.

E-SIM İLE SÜRE 240 GÜNE ÇIKIYOR

Fiziksel SIM ile 120 gün olan kullanım süresi, e-SIM ile 120 gün daha uzatılarak toplam 240 güne kadar çıkabiliyor. Bu sürenin sonunda kayıt yapılmazsa cihaz kapatılıyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 54 BİN TL’Yİ AŞTI

2026 yılı için IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL olarak belirlendi. Ücreti ödeyen kullanıcılar cihazlarını sorunsuz kullanabiliyor.

SORGULAMA E-DEVLET’TEN YAPILIYOR

Cihazın kayıt durumu e-Devlet’teki “BTK IMEI Sorgulama” hizmetinden kontrol edilebiliyor. Kayıtlı cihazlar kesintisiz kullanılmaya devam ediyor.