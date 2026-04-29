Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak

29.04.2026 13:19
Yurt dışından getirilen telefonlar için tanınan 120 günlük kullanım süresinin dolmasına 48 saat kaldı. Süre sonunda IMEI kaydı yapılmayan cihazlar şebekeye kapatılacak. BTK’nın gönderdiği SMS tarihi başlangıç kabul edilirken, e-SIM ile süre 240 güne kadar uzayabiliyor. 2026 yılı IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL olarak belirlenirken, kullanıcılar cihaz durumunu e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

Türkiye’de şebekeden sinyal alan yurt dışı cihazlar için tanınan 120 günlük yasal kullanım süresinin dolmasına 48 saat kaldı. Süre sonunda IMEI kaydı olmayan cihazlar iletişime kapatılacak.

SMS TARİHİ ESAS ALINIYOR

BTK’nın gönderdiği uyarı SMS’i, sürenin başlangıcını belirliyor. Örneğin 5 Ocak’ta mesaj alan bir kullanıcı için 120 günlük süre 5 Mayıs’ta sona eriyor.

E-SIM İLE SÜRE 240 GÜNE ÇIKIYOR

Fiziksel SIM ile 120 gün olan kullanım süresi, e-SIM ile 120 gün daha uzatılarak toplam 240 güne kadar çıkabiliyor. Bu sürenin sonunda kayıt yapılmazsa cihaz kapatılıyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 54 BİN TL’Yİ AŞTI

2026 yılı için IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL olarak belirlendi. Ücreti ödeyen kullanıcılar cihazlarını sorunsuz kullanabiliyor.

SORGULAMA E-DEVLET’TEN YAPILIYOR

Cihazın kayıt durumu e-Devlet’teki “BTK IMEI Sorgulama” hizmetinden kontrol edilebiliyor. Kayıtlı cihazlar kesintisiz kullanılmaya devam ediyor.

