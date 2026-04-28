İnişe dakikalar kala uçakta mucize doğum
İnişe dakikalar kala uçakta mucize doğum

İnişe dakikalar kala uçakta mucize doğum
28.04.2026 22:58
Delta Air Lines’ın Atlanta-Portland seferini yapan uçağında, gökyüzünde başlayıp pistte son bulan bir doğum hikâyesi yaşandı. Doğum sancıları uçağın inişine dakikalar kala başlayan yolcu, kabin ekibi ve uçakta tesadüfen bulunan sağlık görevlilerinin ayakkabı bağcığı kullanarak yaptığı sıra dışı müdahale ile bebeğini kucağına aldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Delta Air Lines’a ait Atlanta–Portland seferini yapan yolcu uçağında sıra dışı anlar yaşandı. Tennessee’de yaşayan Ashley Blair, uçak Portland’a yaklaşırken doğum yaptı.

SANCILAR HAVADA BAŞLADI 

Uçağın Portland International Airport’a yaklaşık 30 dakika kala yolcunun sancıları başladı. Kabin ekibi hızla harekete geçerken, tesadüfen uçakta bulunan acil tıp teknisyenleri Tina Fritz ve Kaarin Powell doğuma müdahale etti.

AYAKKABI BAĞCIĞIYLA MÜDAHALE 

Uçakta steril doğum ekipmanı bulunmaması nedeniyle ekipler yaratıcı çözümler geliştirdi. Yolculardan toplanan battaniyelerle doğum alanı oluşturulurken, bebeğin göbek bağı bir kabin görevlisinin ayakkabı bağcığıyla bağlandı. Damar yolu açmak için de yine bağcık turnike olarak kullanıldı.

UÇAK TEKER KOYDUĞU ANDA DOĞDU 

Doğum, uçağın piste teker koyduğu an gerçekleşti. Anne, yaklaşık iki hafta erken doğan bebeğine “Brielle Renee” adını verdi.

Uçak kapıya yanaştıktan sonra sağlık ekipleri uçağa alınarak anne ve bebeği kontrol etti. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildikleri bildirildi.

Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar “Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar

23:44
Ederson iki farklı ihlalden PFDK’ye sevk edildi
Ederson iki farklı ihlalden PFDK'ye sevk edildi
22:32
ABD İran’dan 35 kuruluş ve kişi yaptırım listesine alındı
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişi yaptırım listesine alındı
21:38
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti
Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti
21:24
Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
20:41
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
20:40
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
