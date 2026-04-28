İnişe dakikalar kala uçakta mucize doğum

ABD basınında yer alan haberlere göre, Delta Air Lines’a ait Atlanta–Portland seferini yapan yolcu uçağında sıra dışı anlar yaşandı. Tennessee’de yaşayan Ashley Blair, uçak Portland’a yaklaşırken doğum yaptı.
Uçağın Portland International Airport’a yaklaşık 30 dakika kala yolcunun sancıları başladı. Kabin ekibi hızla harekete geçerken, tesadüfen uçakta bulunan acil tıp teknisyenleri Tina Fritz ve Kaarin Powell doğuma müdahale etti.
Uçakta steril doğum ekipmanı bulunmaması nedeniyle ekipler yaratıcı çözümler geliştirdi. Yolculardan toplanan battaniyelerle doğum alanı oluşturulurken, bebeğin göbek bağı bir kabin görevlisinin ayakkabı bağcığıyla bağlandı. Damar yolu açmak için de yine bağcık turnike olarak kullanıldı.
Doğum, uçağın piste teker koyduğu an gerçekleşti. Anne, yaklaşık iki hafta erken doğan bebeğine “Brielle Renee” adını verdi.
Uçak kapıya yanaştıktan sonra sağlık ekipleri uçağa alınarak anne ve bebeği kontrol etti. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildikleri bildirildi.
