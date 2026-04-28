Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın Netanyahu'yu Lübnan'da ateşkesi tehlikeye atacak saldırılardan kaçınması için uyardığı iddia edildi

28.04.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Lübnan'daki ateşkesi tehlikeye atacak saldırılardan kaçınması uyarısında bulunduğu iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan’daki ateşkese ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulunduğu öne sürüldü. İsrail basınında yer alan haberlere göre Trump, İsrail’in saldırılarının ateşkesi tehlikeye atabilecek boyuta ulaşmaması gerektiğini vurguladı.

TELEFON GÖRÜŞMESİNDE LÜBNAN GÜNDEMİ 

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre iki lider, gün içinde gerçekleştirdikleri görüşmede Lübnan’daki son durumu ele aldı. Netanyahu’nun, kuzey sınırındaki İsrail yerleşimlerinin ve askerlerinin güvenliğini gerekçe göstererek saldırıların sürdürülmesi gerektiğini savunduğu aktarıldı.

TRUMP'TAN NET MESAJ 

Haberde, Trump’ın ise Netanyahu’ya, Lübnan’da varılan ateşkesi riske atacak adımlardan kaçınılması gerektiğini açık şekilde ilettiği belirtildi. Görüşmenin, bölgede zaten kırılgan olan dengeler açısından kritik bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

“İRAN-LÜBNAN BAĞLANTISI" VURGUSU 

Netanyahu’nun, görüşmenin ardından Güvenlik Kabinesi üyelerine yaptığı bilgilendirmede, Trump’ın İran ile Lübnan’daki gelişmelerin doğrudan bağlantılı olduğu görüşünü paylaştığını aktardığı ifade edildi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR 

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde ve kuzeydeki bazı beldelerde hava ve topçu saldırılarını sürdürdüğü bildiriliyor. Buna karşılık Hizbullah’ın da ateşkes ihlallerini gerekçe göstererek İsrail hedeflerine saldırılar düzenlediği belirtiliyor.

ÇATIŞMALARIN BİLANÇOSU AĞIR 

İsrail, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış ve güneyde birçok noktayı kontrol altına almıştı. Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini açıklarken, Lübnan Sağlık Bakanlığı ise bugüne kadar 2 bin 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

GEÇİCİ ATEŞKES UZATILMIŞTI 

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını açıklamıştı. Ancak sahadaki karşılıklı saldırılar, ateşkesin kalıcılığına dair soru işaretlerini artırıyor.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Donald Trump, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 19:19:52. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.