Trump\'ın Netanyahu\'yu Lübnan\'da ateşkesi tehlikeye atacak saldırılardan kaçınması için uyardığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan’daki ateşkese ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulunduğu öne sürüldü. İsrail basınında yer alan haberlere göre Trump, İsrail’in saldırılarının ateşkesi tehlikeye atabilecek boyuta ulaşmaması gerektiğini vurguladı.

TELEFON GÖRÜŞMESİNDE LÜBNAN GÜNDEMİ

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre iki lider, gün içinde gerçekleştirdikleri görüşmede Lübnan’daki son durumu ele aldı. Netanyahu’nun, kuzey sınırındaki İsrail yerleşimlerinin ve askerlerinin güvenliğini gerekçe göstererek saldırıların sürdürülmesi gerektiğini savunduğu aktarıldı.

TRUMP'TAN NET MESAJ

Haberde, Trump’ın ise Netanyahu’ya, Lübnan’da varılan ateşkesi riske atacak adımlardan kaçınılması gerektiğini açık şekilde ilettiği belirtildi. Görüşmenin, bölgede zaten kırılgan olan dengeler açısından kritik bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

“İRAN-LÜBNAN BAĞLANTISI" VURGUSU

Netanyahu’nun, görüşmenin ardından Güvenlik Kabinesi üyelerine yaptığı bilgilendirmede, Trump’ın İran ile Lübnan’daki gelişmelerin doğrudan bağlantılı olduğu görüşünü paylaştığını aktardığı ifade edildi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde ve kuzeydeki bazı beldelerde hava ve topçu saldırılarını sürdürdüğü bildiriliyor. Buna karşılık Hizbullah’ın da ateşkes ihlallerini gerekçe göstererek İsrail hedeflerine saldırılar düzenlediği belirtiliyor.

ÇATIŞMALARIN BİLANÇOSU AĞIR

İsrail, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış ve güneyde birçok noktayı kontrol altına almıştı. Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini açıklarken, Lübnan Sağlık Bakanlığı ise bugüne kadar 2 bin 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

GEÇİCİ ATEŞKES UZATILMIŞTI

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını açıklamıştı. Ancak sahadaki karşılıklı saldırılar, ateşkesin kalıcılığına dair soru işaretlerini artırıyor.