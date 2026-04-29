İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar

29.04.2026 14:32
Mısır ordusunun Sina Yarımadası’nda İsrail sınırına 100 metre mesafede gerçekleştireceği gerçek mermili tatbikat, İsrail tarafında büyük endişe yarattı. Her ne kadar iki ülke arasında koordine edilse de sınırdaki siviller ve siyasetçiler durumu tehdit olarak görüyor. Bazı İsrailliler gelişmeleri 7 Ekim saldırısı öncesine benzetirken, muhalif isimler Mısır’ın askeri hareketliliğinin barış anlaşmasını zedelediğini savunuyor.

Mısır ordusunun Sina Yarımadası’nda, İsrail sınırına yalnızca 100 metre mesafede gerçekleştirmeyi planladığı gerçek mermili tatbikat, İsrail tarafında hem sivilleri hem de güvenlik çevrelerini alarma geçirdi. Tatbikatın, iki ülke arasındaki 1979 barış anlaşması kapsamında İsrail ile koordine edildiği belirtilse de sınır hattına yakın bölgelerde yaşayanlar durumdan rahatsızlık duyuyor.

İsrail medyası, bazı vatandaşların söz konusu askeri hareketliliği, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’de düzenlediği ve binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği saldırı öncesindeki gelişmelere benzettiğini aktardı.

SİYASİ KANATTAN SERT TEPKİ

Sınır hattına yakın bölgede yapılacak topçu atışları ve bombardıman planı, İsrailli siyasetçilerin de tepkisini çekti. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Likud partisinden milletvekili Amit Halevi, Mısır ordusunun faaliyetlerini sert sözlerle eleştirdi.

Halevi, tatbikatların yerleşim yerlerine bu kadar yakın yapılmasına karşı çıkarak, durumu daha geniş ve endişe verici bir sürecin parçası olarak değerlendirdi. Mısır’ın barış anlaşmasını sistematik şekilde ihlal ettiğini öne süren Halevi, Sina’da kurulan askeri altyapının ve artan hareketliliğin İsrail için tehdit oluşturduğunu savundu.

“7 EKİM ÖNCESİNİ HATIRLATIYOR”

Sınır hattındaki Bnei Netzarim kasabasında yaşayan bir İsrailli, gelişmeleri “7 Ekim öncesini ürkütücü şekilde hatırlatıyor” sözleriyle değerlendirdi. Bölge sakini, gerçek mermilerle yapılan tatbikatın kaçakçılık ya da olası saldırılar için örtü oluşturabileceğini belirterek, bu kadar yakın mesafede askeri faaliyetlere izin verilmesini sorguladı.

Mısır tarafı ise tatbikatın rutin askeri eğitim kapsamında gerçekleştirildiğini belirtirken, gelişmeler iki ülke arasındaki hassas dengeleri yeniden gündeme taşıdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Mısırın cumhurbaşkanı istaiili 9 1 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Boşuna sevinmesin kimse bu seneryonun gerçekleşmesi bi hayal 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’i karakola şikayet ettiler Nedeni bomba Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba
Diyarbakır seferber oldu, minik Yazgül uyurken bulundu Diyarbakır seferber oldu, minik Yazgül uyurken bulundu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Macron’a sert tepki: Gereksiz bir cüretkarlıkta olduğunu görüyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki: Gereksiz bir cüretkarlıkta olduğunu görüyoruz
Sinan Burhan’dan Mustafa Balbay’a: Özkan Yalım ile Adnan Menderes bir mi Sinan Burhan'dan Mustafa Balbay'a: Özkan Yalım ile Adnan Menderes bir mi?
İngiltere’nin Washington Büyükelçisi’nden tartışma yaratacak İsrail çıkışı İngiltere’nin Washington Büyükelçisi’nden tartışma yaratacak İsrail çıkışı
Yılda bir kez çıkıyor, binbir derde şifa oluyor Yılda bir kez çıkıyor, binbir derde şifa oluyor
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Kralı 3. Charles’ı resmi törenle karşıladı ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Kralı 3. Charles'ı resmi törenle karşıladı
Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu

14:20
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
14:04
Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
13:06
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
12:43
Kurban Bayramı’nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
