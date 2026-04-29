İsrail\'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar

Mısır ordusunun Sina Yarımadası’nda, İsrail sınırına yalnızca 100 metre mesafede gerçekleştirmeyi planladığı gerçek mermili tatbikat, İsrail tarafında hem sivilleri hem de güvenlik çevrelerini alarma geçirdi. Tatbikatın, iki ülke arasındaki 1979 barış anlaşması kapsamında İsrail ile koordine edildiği belirtilse de sınır hattına yakın bölgelerde yaşayanlar durumdan rahatsızlık duyuyor.

İsrail medyası, bazı vatandaşların söz konusu askeri hareketliliği, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’de düzenlediği ve binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği saldırı öncesindeki gelişmelere benzettiğini aktardı.

SİYASİ KANATTAN SERT TEPKİ

Sınır hattına yakın bölgede yapılacak topçu atışları ve bombardıman planı, İsrailli siyasetçilerin de tepkisini çekti. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Likud partisinden milletvekili Amit Halevi, Mısır ordusunun faaliyetlerini sert sözlerle eleştirdi.

Halevi, tatbikatların yerleşim yerlerine bu kadar yakın yapılmasına karşı çıkarak, durumu daha geniş ve endişe verici bir sürecin parçası olarak değerlendirdi. Mısır’ın barış anlaşmasını sistematik şekilde ihlal ettiğini öne süren Halevi, Sina’da kurulan askeri altyapının ve artan hareketliliğin İsrail için tehdit oluşturduğunu savundu.

“7 EKİM ÖNCESİNİ HATIRLATIYOR”

Sınır hattındaki Bnei Netzarim kasabasında yaşayan bir İsrailli, gelişmeleri “7 Ekim öncesini ürkütücü şekilde hatırlatıyor” sözleriyle değerlendirdi. Bölge sakini, gerçek mermilerle yapılan tatbikatın kaçakçılık ya da olası saldırılar için örtü oluşturabileceğini belirterek, bu kadar yakın mesafede askeri faaliyetlere izin verilmesini sorguladı.

Mısır tarafı ise tatbikatın rutin askeri eğitim kapsamında gerçekleştirildiğini belirtirken, gelişmeler iki ülke arasındaki hassas dengeleri yeniden gündeme taşıdı.