7 yıl sonra annesine kavuştu: Nazar S. serbest

29.04.2026 17:05
Bursa'da babası Umut K. (33) tarafından kaçırılan ve 7 yıl harabe evde tutulduktan sonra polisin operasyonuyla kurtarılan ve velayeti, DNA testiyle annesi olduğu kesinleşen Alman vatandaşı Rebecca S.'ye (30) verilen Nazar S. (8), sonunda annesine kavuştu.

Bursa'da Umut K. (33) isimli şahıs, doğup büyüdüğü Almanya'da tanıştığı Rebecca S. (30) ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında 'Nazar' ismini verdikleri oğlu dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife S.'yi (60) ziyaret etmek için Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine geldi. Bir daha geri dönmek istemeyen Umut K., sevgilisinin de oğlunu alıp, dönmesine izin vermedi. Umut K., Türkiye'de kalmak istemeyen Rebecca S.'ye, 1 yaşındaki oğlu Nazar S.'nin kaybolduğunu söyleyerek çocuğu kaçırdı. Rebecca S., polise gidip şikayette bulunduktan sonra ülkesine geri dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NAZAR 7 YIL SONRA BULUNDU

Umut K., olaydan 5 yıl sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp çocuğun bulunmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro, Cinayet Büro ve Kayıp Şahıslar Büro amirliklerinden oluşturulan 6 kişilik özel ekip, 7 yıl boyunca izine rastlanılmayan Nazar'ı, 30 gün süren teknik ve fiziki takip ile 300 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek, babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe evde buldu. 10 Mart'ta düzenlenen operasyonla küçük çocuk kurtarılırken, babaanne Hanife S. ile evin sahibi olan Umut K.'nin halasının oğlu Recai M. gözaltına alınıp, tutuklandı.

VELAYETİ ALAN REBECCA BURSA'DA

Mahkeme kararı ile velayeti alan Rebecca yeniden Bursa'da

Nazar S., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken, durumu haber alınca Almanya'dan Bursa'ya gelen Rebecca S., 7 yıl sonra ilk kez çocuğunu gördü. Nazar'ın, 19 Mart'ta yapılan DNA testi ile Rebecca S.'nin oğlu olduğu kesinleşti. DNA raporu yüzde 99,99 uyumlu çıktı. Almanya vatandaşı olan Nazar S.'nin velayeti, menfaati gözetilerek yapılan inceleme ve araştırmaların ardından Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'nde 28 Nisan'da görülen duruşmada annesi Rebecca S.'ye verildi. Rebecca S.'nin avukatının Adalet Bakanlığı'nın CELSE uygulamasıyla e-duruşma üzerinden bağlandığı davada, Almanya doğumlu Nazar S.'nin, mutat meskenin bulunduğu Almanya Federal Cumhuriyeti'ne iadesine ve çocuğun annesi Rebecca S.'ye teslimine karar verilirken, yurt dışına çıkış ve pasaport alma yasağı da kaldırıldı.

EVLADINA KAVUŞTU

Mahkeme kararının Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ulaşmasının ardından dün Almanya'dan Türkiye'ye gelen Rebecca S., Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürlüğü bünyesindeki Bursa Çocuk Evlerinde koruma altında tutulan oğlu Nazar'ı teslim almak için avukatı Sevilay Demirsu ile birlikte çocuk evlerine geldi.

İçeriye girmeden açıklama yapan Alman kadın, Nazar'ın kardeşine kavuştuğunu, birlikte uyum içerisinde mutlu olacaklarını belirtti. 

Kaynak: İHA

