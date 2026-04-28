Bakan Bayraktar'dan sert uyarı: İşçisinin hakkını ödemeyene ruhsat yok
Bakan Bayraktar’dan sert uyarı: İşçisinin hakkını ödemeyene ruhsat yok

Bakan Bayraktar’dan sert uyarı: İşçisinin hakkını ödemeyene ruhsat yok
28.04.2026 21:54
Ankara’daki maden işçilerinin eylemleri anlaşmayla sona ererken, süreç sonrası konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sektöre yönelik net bir mesaj verdi. İşçilerin haklarının kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Bayraktar, yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve çalışanına borcu bulunan firmalara ruhsat verilmeyeceğini açıkladı.

Ankara’da günlerdir devam eden maden işçilerinin eylemleri, İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşmayla sonuçlandı. İşçiler eylemlerine son verirken, sürece ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dikkat çeken mesajlar verdi.

“YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYE RUHSAT YOK"

Gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda konuşan Bakan Bayraktar, yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere karşı net bir duruş sergiledi. Maden sahalarında kurallara uymayan işletmelere ruhsat verilmeyeceğini vurgulayan Bayraktar, bu konuda tavizsiz olunacağını ifade etti.

“İŞÇİYE BORCU OLANA DESTEK YOK"

Kömür madenlerine sağlanan teşvikler ve alım garantilerine de değinen Bayraktar, sistemin işçi odaklı olduğunu söyledi. Ancak işçilerin maaşını ödemeyen firmalara hiçbir şekilde destek verilmeyeceğini açıkça dile getirdi.

“İşçiye borcu olan firmaya bu garanti verilmez. Böyle bir şirkete ruhsat da vermem” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

TEŞVİKLER ŞARTLARA BAĞLI

Bakan Bayraktar, verilen teşviklerin belirli kriterlere bağlı olduğunu belirtti. Çevre standartlarını karşılamayan, devlete borcu bulunan ya da işçilerin haklarını ihlal eden işletmelerin sistem dışında bırakıldığını ifade etti.

ENERJİ TALEBİ ARTIYOR 

Türkiye’nin büyüyen ekonomisi ve artan nüfusuna dikkat çeken Bayraktar, önümüzdeki dönemde enerji ihtiyacının daha da artacağını belirtti. Bu nedenle sektörün hem üretim hem de çalışma koşulları açısından daha disiplinli bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı.

Son Dakika Enerji Bakanlığı Bakan Bayraktar’dan sert uyarı: İşçisinin hakkını ödemeyene ruhsat yok - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Bayraktar’dan sert uyarı: İşçisinin hakkını ödemeyene ruhsat yok - Son Dakika
