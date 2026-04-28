Eyüpsultan'da havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu
Eyüpsultan'da havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu

Eyüpsultan\'da havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu
28.04.2026 22:05
Eyüpsultan'da doğal gaz ekiplerinin kazı çalışması sırasında havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu.

Eyüpsultan'da doğal gaz kazı çalışması yapan İGDAŞ ekipleri havan topu mermisi olduğu değerlendirilen bir mühimmat buldu. Olay yerine gelen polislerin incelemelerinin ardından mühimmat muhafaza altına alındı.

KAZI SIRASINDA HAVAN TOPU MERMİSİ BULUNDU

Akşemsettin Mahallesi 1. Güven Sokak'ta kazı çalışması yapan İGDAŞ ekipleri, toprak altına gömülü mühimmat buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde bir süre inceleme yaptıktan sonra havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmatı muhafaza altına aldı.

Mahalle sakini Çetin Uzun, doğal gaz çalışması sırasında, İGDAŞ ekiplerinin bir metal parçasına denk geldiğini ve bu durumdan şüphelendiklerini söyledi.

Uzun, "Bombaya benzer hali varmış. Dolayısıyla polis ekiplerine haber veriyorlar. Bunun çok eski tarihten kalma havan mermisine benzer bir patlayıcı olduğunu söylüyorlar. İmha ekipleri geldi ve imha edip yanlarına alıp götürdüler. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Eyüpsultan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
