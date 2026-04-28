Tavuklarını yediği gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla döven kişi gözaltında

28.04.2026 21:17  Güncelleme: 21:19
Adana'da bir işletmede bekçi olarak çalışan adamın, tavuklarını yediği gerekçesiyle sahipsiz sokak köpeğine sopayla vurduğu o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi, köpeklerini yediği gerekçesiyle bir sokak köpeğini sopayla dövdü. Görüntülerin yayılmasının ardından şahıs gözaltına alındı.

KÖPEĞE DEFALARCA VURDU

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işletmede bekçi olarak çalışan Mehmet K. (41), beslediği tavukları yediği iddiasıyla sahipsiz bir sokak köpeğine sopayla saldırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin köpeğe sopayla vurduğu o anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler, Mehmet K.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin karakoldaki ifade verme işlemi sürüyor.

Kaynak: DHA

