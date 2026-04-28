Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 18:20  Güncelleme: 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, çevreye yayılan ağır kokular üzerine yapılan incelemede parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KÖTÜ KOKULARI DUYAN JANDARMAYI ARADI

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Vatandaşlar ormanlık alandan gelen kötü kokular üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ormanda kokunun nereden geldiğini yönünde çalışma yapan jandarma ekipleri, parçalanmış bir erkek cesedi buldu.

KİMLİK ÇIKMADI

Yapılan incelemelerde cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Parçalanmış ceset ölüm şekli ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mali’de ele geçirilen üste dikkat çeken anlar askerler Tranformers izledi Mali’de ele geçirilen üste dikkat çeken anlar; askerler Tranformers izledi
Eskişehir’de atık su arıtma tesisinde çıkan yangın söndürüldü Eskişehir'de atık su arıtma tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı

21:24
Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
20:41
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
20:40
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
19:48
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
19:46
Ateşkesi hiç umursamıyorlar İsrail’den skandal Lübnan talimatı
Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı
19:10
Adem Soytekin’den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 22:10:14. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.