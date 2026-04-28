Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ormanlık alanda parçalanmış erkek cesedi bulundu.

KÖTÜ KOKULARI DUYAN JANDARMAYI ARADI

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Vatandaşlar ormanlık alandan gelen kötü kokular üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ormanda kokunun nereden geldiğini yönünde çalışma yapan jandarma ekipleri, parçalanmış bir erkek cesedi buldu.

KİMLİK ÇIKMADI

Yapılan incelemelerde cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Parçalanmış ceset ölüm şekli ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.