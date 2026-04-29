Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler

Partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belli bir kesim tarafından sürekli dillendirilen "Araplar bizi sırtımızdan hançerledi" söyleminin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"O YALANI EN BARİZ DEŞİFRE EDEN ÖRNEK..."

"Bugün tarihimizin iftihar vesilelerinden biri olan Kut'ül-Amare zaferinin 110'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Bu zafer, Çanakkale ile birlikte muhteşem bir zaferdir. Zaferin bir başka yönü belli kesimler tarafından şimdilerde tekrar köpürtülen 'Birinci Dünya Savaşı'nda Araplar bizi sırtımızdan hançerledi' yalanını deşifre eden en bariz örneklerden biri olmasıdır. Kut halkı Osmanlı ordusunun bir parçası gibi hareket ederek, kuşatmaya destek olup pek çok şehit vermişti. Bu zafer, Türk-Kürt-Arap ittifakının ne kadar stratejik önemde olduğunu bizlere yeniden hatırlatmaktadır" dedi.

"KARDEŞLİĞİ YÜCELTMEK MECBURİYETİNDEYİZ”

Açıklamasının devamında birlik-beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, "Coğrafyamızı kana boğmaya çalışanların karşısında en sağlam direnç hattımız birbirimize kenetlenmemizdir. Kökenlerimiz farklı olabilir, hayat tarzlarımız, düşünce dünyamız, siyasi görüşlerimiz farklı olabilir... Bunların hepsi bizi bölen değil, beşeri ve fikri zenginliklerimizi yansıtan değerlerdir. Şu sancılı dönemde köken ve mezhep farklılıklarımızı bir yana bırakıp hep beraber kardeşliği yüceltmek mecburiyetindeyiz. Sınırlarımızın ötesinde de kardeşliğin, özellikle diliyle konuşmak, barış mesajlarımızı güçlü biçimde vermek durumundayız. Tüm kadrolarımızla bunun mücadelesini yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

PEKİ NEDİR BU KUT'ÜL-AMARE ZAFERİ?

Uzun yıllar tarih anlatılarında yeterince yer bulamayan Kut'ül-Amare Zaferi, eğitim müfredatlarında da sınırlı şekilde ele alındı. Ortaöğretim tarih kitaplarında genellikle İngilizlerin Bağdat’ı ele geçirmesiyle birlikte anılan bu süreçte, Kut’ta yaşanan büyük mağlubiyet çoğu zaman ikinci planda kaldı. Son yıllarda ise bu zaferin yeniden hatırlanması yönünde adımlar atıldı.

İNGİLİZLERİN IRAK HAREKATI

Birinci Dünya Savaşı’nın başında İngiltere, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettikten sonra Şattü’l-Arap bölgesinden Irak’a çıkarma yaptı. Hedef, petrol sahalarını kontrol altına almak ve Bağdat’ı ele geçirmekti. Bölgede Osmanlı kuvvetlerinin sınırlı olması nedeniyle İngiliz birlikleri hızla ilerledi ve Kurna’ya kadar ulaştı.

Osmanlı kuvvetleri, Binbaşı Süleyman Askerî komutasında gönüllüler ve aşiret güçleriyle direniş gösterdi. Ancak Şuayyibe’de alınan mağlubiyetin ardından Süleyman Askerî’nin hayatına son vermesi, cephedeki zorlukları gözler önüne serdi.

ARAP VE KÜRT AŞİRETLERİN DESTEĞİ

İngilizlerin ilerleyişi sırasında bazı Arap aşiretleri İngilizlerle iş birliği yapsa da, çok sayıda Arap ve Kürt aşireti Osmanlı ordusunun yanında yer aldı. Zübeyd, Düleym, Şemmar, Aneze ve Müntefik gibi Arap aşiretlerinin yanı sıra Talabani, Zengene ve Berzenci gibi Kürt aşiretleri de Osmanlı saflarında savaştı.

Bu süreçte hem Sünni hem de Şii ulema tarafından Osmanlı Devleti’nin yanında savaşılması yönünde fetvalar verilmesi, mücadelenin sadece askeri değil, dini ve toplumsal boyutunu da ortaya koydu.

KUT'ÜL-AMARE’DE KUŞATMA

1915 yılında Selman-ı Pâk Muharebesi’nde İngilizler ağır yenilgi aldı ve Kut’ül-Amare’ye çekildi. Osmanlı ordusu, Halil Paşa komutasında bölgeyi kuşatma altına aldı. Yaklaşık beş ay süren kuşatma boyunca İngilizler dışarıdan destek almaya çalışsa da Osmanlı birlikleri yardım kuvvetlerini defalarca geri püskürttü.

Havadan yapılan ikmal girişimleri yetersiz kalırken, son yardım teşebbüsü olan Julnar gemisinin Osmanlı kuvvetlerinin eline geçmesi kuşatmanın seyrini değiştirdi.

İNGİLİZLER TESLİM OLDU

Açlık ve yetersizlik nedeniyle zor duruma düşen İngiliz ordusu, sonunda teslim olmak zorunda kaldı. 29 Nisan 1916’da Halil Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri Kut'ül-Amare’ye girerek büyük bir zafer kazandı. Teslim olan İngiliz kuvvetleri arasında 6 general, 476 subay ve 13 bini aşkın asker bulunuyordu.

Bu yenilgi, İngiliz askeri tarihi açısından büyük bir kırılma olarak değerlendirildi. Nitekim bazı kaynaklarda Kut'ül-Amare, İngiltere’nin en ağır yenilgilerinden biri olarak tanımlandı.