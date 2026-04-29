Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
29.04.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

"Araplar bizi sırtımızdan hançerledi" söylemine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün tarihimizin iftihar vesilelerinden biri olan Kut'ül-Amare zaferinin 110'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu zafer, Çanakkale ile birlikte muhteşem bir zaferdir. Zaferin bir başka yönü belli kesimler tarafından şimdilerde tekrar köpürtülen 'Birinci Dünya Savaşı'nda Araplar bizi sırtımızdan hançerledi' yalanını deşifre eden en bariz örneklerden biri olmasıdır" ifadelerine yer verdi.

Partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belli bir kesim tarafından sürekli dillendirilen "Araplar bizi sırtımızdan hançerledi" söyleminin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. 

"O YALANI EN BARİZ DEŞİFRE EDEN ÖRNEK..."

"Bugün tarihimizin iftihar vesilelerinden biri olan Kut'ül-Amare zaferinin 110'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Bu zafer, Çanakkale ile birlikte muhteşem bir zaferdir. Zaferin bir başka yönü belli kesimler tarafından şimdilerde tekrar köpürtülen 'Birinci Dünya Savaşı'nda Araplar bizi sırtımızdan hançerledi' yalanını deşifre eden en bariz örneklerden biri olmasıdır. Kut halkı Osmanlı ordusunun bir parçası gibi hareket ederek, kuşatmaya destek olup pek çok şehit vermişti. Bu zafer, Türk-Kürt-Arap ittifakının ne kadar stratejik önemde olduğunu bizlere yeniden hatırlatmaktadır" dedi. 

"KARDEŞLİĞİ YÜCELTMEK MECBURİYETİNDEYİZ”

Açıklamasının devamında birlik-beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, "Coğrafyamızı kana boğmaya çalışanların karşısında en sağlam direnç hattımız birbirimize kenetlenmemizdir. Kökenlerimiz farklı olabilir, hayat tarzlarımız, düşünce dünyamız, siyasi görüşlerimiz farklı olabilir... Bunların hepsi bizi bölen değil, beşeri ve fikri zenginliklerimizi yansıtan değerlerdir. Şu sancılı dönemde köken ve mezhep farklılıklarımızı bir yana bırakıp hep beraber kardeşliği yüceltmek mecburiyetindeyiz. Sınırlarımızın ötesinde de kardeşliğin, özellikle diliyle konuşmak, barış mesajlarımızı güçlü biçimde vermek durumundayız. Tüm kadrolarımızla bunun mücadelesini yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. 

PEKİ NEDİR BU KUT'ÜL-AMARE ZAFERİ?

Uzun yıllar tarih anlatılarında yeterince yer bulamayan Kut'ül-Amare Zaferi, eğitim müfredatlarında da sınırlı şekilde ele alındı. Ortaöğretim tarih kitaplarında genellikle İngilizlerin Bağdat’ı ele geçirmesiyle birlikte anılan bu süreçte, Kut’ta yaşanan büyük mağlubiyet çoğu zaman ikinci planda kaldı. Son yıllarda ise bu zaferin yeniden hatırlanması yönünde adımlar atıldı.

İNGİLİZLERİN IRAK HAREKATI

Birinci Dünya Savaşı’nın başında İngiltere, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettikten sonra Şattü’l-Arap bölgesinden Irak’a çıkarma yaptı. Hedef, petrol sahalarını kontrol altına almak ve Bağdat’ı ele geçirmekti. Bölgede Osmanlı kuvvetlerinin sınırlı olması nedeniyle İngiliz birlikleri hızla ilerledi ve Kurna’ya kadar ulaştı.

Osmanlı kuvvetleri, Binbaşı Süleyman Askerî komutasında gönüllüler ve aşiret güçleriyle direniş gösterdi. Ancak Şuayyibe’de alınan mağlubiyetin ardından Süleyman Askerî’nin hayatına son vermesi, cephedeki zorlukları gözler önüne serdi.

ARAP VE KÜRT AŞİRETLERİN DESTEĞİ

İngilizlerin ilerleyişi sırasında bazı Arap aşiretleri İngilizlerle iş birliği yapsa da, çok sayıda Arap ve Kürt aşireti Osmanlı ordusunun yanında yer aldı. Zübeyd, Düleym, Şemmar, Aneze ve Müntefik gibi Arap aşiretlerinin yanı sıra Talabani, Zengene ve Berzenci gibi Kürt aşiretleri de Osmanlı saflarında savaştı.

Bu süreçte hem Sünni hem de Şii ulema tarafından Osmanlı Devleti’nin yanında savaşılması yönünde fetvalar verilmesi, mücadelenin sadece askeri değil, dini ve toplumsal boyutunu da ortaya koydu.

KUT'ÜL-AMARE’DE KUŞATMA

1915 yılında Selman-ı Pâk Muharebesi’nde İngilizler ağır yenilgi aldı ve Kut’ül-Amare’ye çekildi. Osmanlı ordusu, Halil Paşa komutasında bölgeyi kuşatma altına aldı. Yaklaşık beş ay süren kuşatma boyunca İngilizler dışarıdan destek almaya çalışsa da Osmanlı birlikleri yardım kuvvetlerini defalarca geri püskürttü.

Havadan yapılan ikmal girişimleri yetersiz kalırken, son yardım teşebbüsü olan Julnar gemisinin Osmanlı kuvvetlerinin eline geçmesi kuşatmanın seyrini değiştirdi.

İNGİLİZLER TESLİM OLDU

Açlık ve yetersizlik nedeniyle zor duruma düşen İngiliz ordusu, sonunda teslim olmak zorunda kaldı. 29 Nisan 1916’da Halil Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri Kut'ül-Amare’ye girerek büyük bir zafer kazandı. Teslim olan İngiliz kuvvetleri arasında 6 general, 476 subay ve 13 bini aşkın asker bulunuyordu.

Bu yenilgi, İngiliz askeri tarihi açısından büyük bir kırılma olarak değerlendirildi. Nitekim bazı kaynaklarda Kut'ül-Amare, İngiltere’nin en ağır yenilgilerinden biri olarak tanımlandı.

Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş: Üniversite rektörü otopsiye müdahale etti Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş: Üniversite rektörü otopsiye müdahale etti
Seyir halindeki tur otobüsü alev topuna döndü Seyir halindeki tur otobüsü alev topuna döndü
Japon otomotiv devi Honda, İzmir’de üretime başladı Japon otomotiv devi Honda, İzmir'de üretime başladı
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
Kağıthane’de okul servisi evin çatısına düştü Kağıthane'de okul servisi evin çatısına düştü
Eylemlerini sonlandıran maden işçileri İçişleri Bakanı Çiftçi’yi ziyaret etti Eylemlerini sonlandıran maden işçileri İçişleri Bakanı Çiftçi'yi ziyaret etti
Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu
Rusya’da Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor Rusya'da Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
CENTCOM, İran ablukasını delmeye çalışan gemiye operasyon düzenledi CENTCOM, İran ablukasını delmeye çalışan gemiye operasyon düzenledi
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti
Tavuklarını yediği gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla döven kişi gözaltında Tavuklarını yediği gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla döven kişi gözaltında
Trump’tan Merz’e ’İran’ salvosu: Ne konuştuğunu bilmiyor Trump'tan Merz'e 'İran' salvosu: Ne konuştuğunu bilmiyor
Bakan Bayraktar’dan sert uyarı: İşçisinin hakkını ödemeyene ruhsat yok Bakan Bayraktar’dan sert uyarı: İşçisinin hakkını ödemeyene ruhsat yok
Rusya’da maden sahasında çığ felaketi: 6 ölü Rusya'da maden sahasında çığ felaketi: 6 ölü

17:21
Herkes ekran başına Büyük heyecan şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda
16:59
Altın için kritik saatler Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda
16:45
Bu kadarına da pes Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü
Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü
16:41
Mourinho’dan Real Madrid iddialarına yanıt
Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt
16:37
TMSF’nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi
TMSF'nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi
16:31
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
15:51
Ederson Fenerbahçe’den ayrılıyor
Ederson Fenerbahçe'den ayrılıyor
14:32
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
14:20
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
13:44
MİT “çok gizli“ belgeyi paylaştı İşte Humeyni’nin Türkiye’deki adresi ve kod adı
MİT "çok gizli" belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin Türkiye'deki adresi ve kod adı
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
13:06
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 17:45:08. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.