Fenerbahçe’de son haftalarda performansı ve yaşadığı kritik hatalarla gündemden düşmeyen Ederson için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’ın Brezilyalı kaleci için harekete geçtiği öne sürüldü.
Sabah’ın haberine göre Al-Nassr, Ederson’un menajeriyle görüşmelere başladı. Suudi ekibinin kısa süre içinde Fenerbahçe yönetimiyle de resmi temas kurmasının beklendiği ifade edildi.
Çaykur Rizespor maçındaki hatası ve Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası eleştirilerin odağına yerleşen Ederson’un, PFDK süreciyle birlikte sezonu kapatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetimin kadro dışı kararı almadığı ancak para cezası verdiği öğrenildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Ederson’un da ayrılığa sıcak baktığı ve transfer görüşmelerine açık olduğu kulislerde konuşuluyor.
Brezilyalı kalecinin sözleşmesinde yer alan 25 milyon euroluk serbest kalma bedeli, transfer sürecinin kilit noktası olarak öne çıkıyor. Tarafların mali şartlarda anlaşması halinde transferin hız kazanabileceği belirtiliyor.
Son Dakika › Spor › Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?