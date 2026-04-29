Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt
Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt

Mourinho\'dan Real Madrid iddialarına yanıt
29.04.2026 16:41
Jose Mourinho, Real Madrid ve Juventus iddialarını yalanlayarak tek hedefinin Benfica’yı Şampiyonlar Ligi’ne taşımak olduğunu açıkladı.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, son dönemde gündeme gelen Real Madrid ve Juventus iddiaları hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam, geleceğiyle ilgili çıkan haberleri yalanladı.

“AKLIMDA SADECE BENFICA VAR”

Portekizli teknik direktör, Real Madrid ve Juventus iddialarına ilişkin, “Real Madrid’e mi yoksa Juventus’a mı gideceğim? Bir sonraki hedefim Benfica’yı Şampiyonlar Ligi’ne taşımak” ifadelerini kullandı. Mourinho, takımının Avrupa’daki performansına vurgu yaparak odak noktasının tamamen mevcut görevinde olduğunu belirtti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Benfica ile önemli bir süreçten geçtiklerini ifade eden Mourinho, “Avrupa’da liginde maç kaybetmeyen tek takımız. Önümüzdeki üç maçı kazanırsak Şampiyonlar Ligi’nde olacağız” diyerek hedeflerini net şekilde ortaya koydu.

SÖZLEŞME DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Jose Mourinho’nun Benfica ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak kontratta, sezonun son maçından sonraki 10 gün içinde geçerli yaklaşık 3 milyon euroluk karşılıklı fesih maddesi bulunuyor.

Son Dakika Spor Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026
SON DAKİKA: Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt - Son Dakika
