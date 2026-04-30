Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş
Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

30.04.2026 10:36
Derbide kırmızı kart gören Ederson’un hakem Yasin Kol’a küfür ettiği iddiasının rapora yansıdığı öne sürülürken, kalecinin ağır bir ceza alarak sezonu kapatması bekleniyor.

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde yaptığı hareketlerle gündeme damga vuran Ederson hakkında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Hakem Yasin Kol’un TFF’ye sunduğu raporda Brezilyalı kalecinin sözleri yer aldı.

“F..K YOU” DEDİĞİ RAPORA GİRDİ

Derbide kırmızı kart gören Ederson’un, oyundan atıldıktan sonra hakem Yasin Kol’un yanına giderek kulağına iki kez “F..k you” dediği rapora yansıdı. Bu ifadelerin, Futbol Disiplin Talimatı kapsamında “hakaret” olarak değerlendirildiği belirtildi.

VAR MONİTÖRÜNÜ VURDU, TABELAYI KIRDI

Ederson’un sadece hakeme yönelik sözleri değil, saha çıkışındaki hareketleri de raporlara geçti. Temsilci raporuna göre Brezilyalı kaleci, soyunma odasına giderken VAR monitörüne vurdu ve koridordaki ışıklı tabelayı kırdı.

CEZA ARALIĞI NETLEŞTİ

Hakeme yönelik hakaretin karşılığı 3 ila 7 maç arasında değişirken, sportmenliğe aykırı hareketten 1 ila 3 maç ceza öngörülüyor. Kırmızı kartın 1 maçlık cezasıyla birlikte Ederson’un en az 5 maç men alması bekleniyor.

AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Yıllık 11 milyon euro kazanan Ederson’un derbideki davranışlarının ardından takımda kalmasının zor olduğu ifade edilirken, olası bir transfer durumunda alacağı cezanın FIFA’nın “worldwide effect” kuralı gereği yeni kulübünde de geçerli olabileceği belirtildi.

