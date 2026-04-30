Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

30.04.2026 11:33
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü’nün, anaokulu müdiresi B.Ö.A.'ya gönderdiği "Çok güzelsiniz" mesajı büyük bir krize yol açtı. Mesajları gören B.Ö.A'nın eşi B.A. Öncü'nün makamına giderek tartıştı. B.A'nın babası karakol önünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken, çift boşanma davası açtı. Öncü ise hakkında başlatılan inceleme sonrası görevinden ayrıldığını ilan etti.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü’nün, bir anaokulu müdiresine WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajlar, taraflar arasında büyük krize yol açtı. Doğum günü mesajıyla süreç, bir kişinin hayatını kaybetmesine, öğretmen çiftin boşanma kararı almasına ve Öncü’nün görevinden ayrılmasına kadar uzandı.

"ÇOK GÜZELSİNİZ" MESAJI OLAYLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, 16 Ocak 2026’da anaokulu müdiresi B.Ö.A.’nın WhatsApp durumunda paylaştığı doğum günü fotoğrafını gördü. Öncü’nün, fotoğrafın ardından B.Ö.A.’nın doğum gününü kutladığı ve “Çok güzelsiniz” mesajı gönderdiği iddia edildi.

"SENİ GÖRMEMİ Mİ İSTİYORSUN?"

Mesajı B.Ö.A.’nın öğretmen eşi B.A. da gördü. Başka bir kurumda bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yapan B.A., mesaja tepki gösterdi. B.A. eşinden Öncü'yü görüntülü aramasını istedi. Görüntülü arama teklifine Öncü'den gelen "Seni görmemi mi istiyorsun?" mesajı sonrası sinirler daha da gerildi.  Bunun üzerine çift ile Öncü arasında başlayan gerilim kısa sürede büyüdü.

EŞİYLE BİRLİKTE ÖNCÜ’NÜN MAKAMINA GİTTİ

B.A., mesajlarla ilgili konuşmak için önce Fatih Öncü ile bir kafede görüştü. Ardından 19 Ocak’ta Öncü’nün makamına gitti. Aynı gün öğleden sonra ise eşi B.Ö.A. ile birlikte yeniden makamda görüşme yaptı.

KOLTUĞU DUVARA FIRLATTI

B.A.’nın, eşi ile Öncü arasında ne yaşandığını öğrenmek istediği belirtildi. Görüşme sırasında tansiyon yükseldi. İddiaya göre B.A., makam odasındaki koltuğu duvara fırlattı. Olayın ardından taraflar emniyete giderek birbirinden şikayetçi oldu.

ANAOKULU MÜDİRESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Anaokulu müdiresi B.Ö.A., emniyetteki ifadesinde olayla ilgili kimseden şikayetçi olmadığını söyledi. Telefonunda, polise teslim edilen ekran görüntüsü dışında başka bir yazışma ya da arama kaydı bulunmadığını belirtti.

Fatih Öncü ise ifadesinde, B.A.’nın daha önce geçirdiği bir idari soruşturma nedeniyle kendisine karşı olumsuz duygular beslediğini düşündüğünü dile getirdi.

BABASI KARAKOLUN ÖNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sözcü'den Ümit Karadağ'ın haberine göre; çift arasındaki gerilim daha sonra da devam etti. B.A., eşinin görev yaptığı anaokuluna gitti. Burada da tartışma yaşandı. B.A., daha sonra evine döndü. Eşinin şikayeti üzerine polisler B.A.’nın bulunduğu binaya geldi. B.A., ifade vermek için polis aracına bindi. Bu sırada olayı gören babası da oğlunu yalnız bırakmamak için karakola gitti. Baba, Hal Pazarı yakınındaki karakolun önünde oğlunu beklediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

BOŞANMA DAVASI AÇILDI

Yaşananların ardından anaokulu müdiresi B.Ö.A.’nın Eskişehir’e tayin talebinde bulunduğu öğrenildi. Öğretmen çiftin ise ayrılma kararı alarak boşanma davası açtığı belirtildi.

ÖNCÜ GÖREVİNDEN AYRILDI

Olay kamuoyuna yansıdıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı sürece ilişkin idari soruşturma başlattı. Fatih Öncü de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.

Öncü, inceleme sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla kendi talebiyle görevinden ayrıldığını ve Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda görevlendirilme talebinde bulunduğunu açıkladı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
