Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?

30.04.2026 09:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı. Atamanın ardından yeni emniyet genel müdürünün hayatı merak konusu oldu. İşte Ali Fidan kimdir ve aslen nerelidir sorularının cevabı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü görevine ise Nevşehir Valisi Ali Fidan getirildi.

Atama kararının ardından “Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?”, “Ali Fidan nereli?” ve “Ali Fidan hangi görevlerde bulundu?” soruları merak konusu oldu. Kamu yönetimi alanında uzun yıllara yayılan kariyeriyle bilinen Ali Fidan; kaymakamlık, valilik ve bakanlık düzeyinde çeşitli görevlerde bulundu.

Eğitim hayatını kamu yönetimi alanında tamamlayan Fidan, meslek yaşamı boyunca devletin farklı kademelerinde görev alarak önemli idari tecrübe edindi. Farklı şehirlerde üstlendiği sorumluluklarla kamuoyunda tanınan Fidan’ın bilinirliği özellikle valilik ve müsteşarlık görevleriyle arttı.

Son olarak yürüttüğü görevin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’ne atanan Ali Fidan, yeni göreviyle yeniden gündeme geldi. Kariyeri boyunca farklı kurumlarda görev alan Fidan, idari yapının çeşitli alanlarında deneyim kazandı.

YENİ EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN KİMDİR?

1970 yılında Bolu'nun Gerede İlçesinde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Gerede'de, lise eğitimini 1988 yılında Bolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ardından kısa bir süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1994 yılında Bolu Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere'de (Bournemouth) dil eğitimi ve mesleki incelemelerde bulundu. Çankırı-Kurşunlu ve Uşak-Ulubey ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

Felahiye Kaymakamlığı, Yazıhan Kaymakamlığı, Malatya Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve 2013-2015 yıllarında ise Genel Müdür olarak görev yaptı.

2015-2016 yılları arasında Düzce Valisi olarak görev yaptı.

25 Ağustos 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı olarak göreve başladı, 2016-2018 yılları arasında bu görevi yürüttü.

9 Ağustos 2023'te Nevşehir Valisi olarak atanan Fidan, Emniyet Genel Müdürü olarak atandığı bu tarihe kadar valilik görevini yürüttü.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE ATAMALAR

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Aydın Karan, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir atandı.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde açık bulunan genel sekreter yardımcılıklarına ise Füsun Arslantosun ve Alper Görkem Aksu getirildi.

