Görevden alınan İYİ Partili il başkanı üyelikten istifasını açıkladı

Yunus Koca, İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı görevinden alınmasının ardından parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

“SİYASİ AHLAK VE TEŞKİLAT EMEĞİ YOK SAYILDI"

Görevden alınan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kentte bir otelde basın toplantısı düzenleyen Koca, görevden alma sürecine sert tepki gösterdi. Koca, yaşananların siyasi ahlakla bağdaşmadığını ve teşkilat emeğinin hiçe sayıldığını savundu.

“SORUMLU ŞENOL SUNAT" İDDİASI

Koca, görevden alınmasının arkasında İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat'ın olduğunu öne sürdü. Kendisi ve ekibine yönelik mobbing uygulandığını iddia eden Koca, genel merkezin de yanlış bilgilendirildiğini dile getirdi.

“KOORDİNASYON EKSİKLİĞİ İDDİASINI KABUL ETMİYORUM"

Görevden alma gerekçesi olarak sözlü şekilde iletilen “koordinasyon eksikliği” açıklamasını reddeden Koca, bu kararın hem siyasi hem de vicdani açıdan kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“ANTİDEMOKRATİK MÜDAHALEYİ KINIYORUM"

Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Teşkilatı yok sayan, iletişim kurmayan ve seçilmişleri görmezden gelen bir anlayışın aldığı bu karar ne siyasi ne de vicdani olarak kabul edilebilir. Bu şartlar altında, delegelerin iradesiyle seçilmiş bir il başkanı olarak, bu antidemokratik ve etik dışı tasarrufu kabul etmediğimi; şahsıma, yönetim kurulu üyelerine ve delegelerimizin iradesine yapılan bu haksız müdahaleyi şiddetle kınadığımı kamuoyuna bildiriyorum.”

PARTİ ÜYELİĞİNDEN AYRILDI

Açıklamasının sonunda Koca, “Onurumuzu, duruşumuzu ve siyasi ahlakımızı korumak adına İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum” diyerek partiyle tüm bağlarını kopardığını duyurdu.