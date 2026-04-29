Ederson Fenerbahçe\'den ayrılıyor

29.04.2026 15:51
Galatasaray derbisi sonrası gelen tepkilerin ardından ayrılığa sıcak baktığı konuşulan Ederson’a Al Nassr’ın talip olduğu ve transfer sürecinin hızlanabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe’de son haftalarda performansı ve yaşadığı kritik hatalarla eleştirilen Ederson Moraes için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Brezilyalı kaleciye Suudi Arabistan’dan talip çıktı.

AL NASSR DEVREYE GİRDİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Ederson için menajeri aracılığıyla ilk teması kurdu. Kısa süre içinde sarı-lacivertli kulüple resmi görüşmelerin başlamasının beklendiği ifade edildi.

DERBİ SONRASI ELEŞTİRİLER ARTTI

Çaykur Rizespor maçındaki hatalı golün ardından Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası Ederson, taraftarın ve kamuoyunun hedefi haline geldi. Yaşanan bu gelişmeler, tecrübeli kalecinin takımdaki geleceğini daha da tartışmalı hale getirdi.

AYRILIĞA SICAK BAKTIĞI KONUŞULUYOR

Derbi sonrası gelen yoğun tepkilerin ardından Ederson’un Fenerbahçe’den ayrılmaya daha sıcak baktığı da kulislerde konuşulmaya başlandı. Transfer iddiaları bu gelişmelerle birlikte daha da güç kazandı.

YÜKSEK MALİYETLE TRANSFER EDİLDİ

32 yaşındaki kaleci, sezon başında Manchester City’den 11 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Ederson’un yıllık maaşının da 11 milyon euro olduğu biliniyor.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 36 resmi maça çıkan Ederson, bu karşılaşmaların 13’ünde kalesini gole kapatırken, 23 maçta ise toplam 35 gol yedi.

    Yorumlar (1)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    altı üstü 3 0 yenildiniz la darmadağın oldular stadıda satışa çıkarın :) 2 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Kralı 3. Charles'ı resmi törenle karşıladı
