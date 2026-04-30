Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya gelirken, maç öncesinde yaşananlar mücadeleye damga vurdu. Metropolitano’da ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Karşılaşma öncesinde tribünlerdeki Atletico Madrid taraftarları, klasik konfeti yerine sahaya tuvalet kağıdı attı. Sahaya yağan tuvalet kağıtları nedeniyle kısa süreli temizlik çalışması yapıldı.
Maç öncesi seremonide bir diğer dikkat çeken detay ise Şampiyonlar Ligi marşının ıslıklanması oldu. Tribünlerden yükselen ıslık sesleri atmosferi farklı bir noktaya taşıdı.
Tüm bu olayların ardından oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. İki takım da rövanş öncesi avantajı ele geçiremedi.
