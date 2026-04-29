Mayıs ayında 5,5 gün izin alan biri 16 gün tatil yapabilecek

Çalışanlar, yaklaşan Mayıs ayı için şimdiden yıllık izin ve tatil planlamalarına hız verdi. Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Kurban Bayramı'nın aynı ay içerisinde birbirine yakın tarihlere denk gelmesi, tatil yapmak isteyenler için büyük bir avantaj oluşturuyor.

RESMİ TATİLLER TAKVİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Mayıs ayının ilk tatili olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü cuma gününe denk geliyor. Bu sayede çalışanlar, ekstra bir izin kullanmadan hafta sonu ile birleşen 3 günlük kısa bir mola verme şansı yakalıyor.

Hemen ardından gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise salı gününe denk düşüyor. Çalışanlar, 18 Mayıs Pazartesi günü için 1 günlük yıllık izin kullandıklarında hafta sonunu da tatillerine dahil ederek 4 günlük bir blok oluşturabiliyor. İzin süresini 3 güne çıkaranlar ise bu tatili hafta boyu sürecek 6 günlük bir dinlenmeye çevirebiliyor.

5,5 GÜN İZİNLE 16 GÜNLÜK TATİL İMKANI

Mayıs ayındaki en büyük fırsat ise 19 Mayıs ile Kurban Bayramı tatillerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkıyor. Takvime göre Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, bayram 30 Mayıs Cumartesi günü sona eriyor.

Çalışanlar, hafta sonu tatilleriyle birlikte şu şekilde bir planlama yapabiliyor:

18 Mayıs Pazartesi (1 tam gün izin)

20, 21, 22 Mayıs (3 tam gün izin)

25 Mayıs Pazartesi (1 tam gün izin)

26 Mayıs Salı (Arife günü, yarım gün izin)

Toplamda 5,5 günlük yıllık izin kullanan bir çalışan; 16 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 31 Mayıs Pazar gününe kadar uzanan toplam 16 günlük kesintisiz bir tatil yapma imkanına sahip olabiliyor.