Mayıs ayında 5,5 gün izin alan biri 16 gün tatil yapabilecek

29.04.2026 17:43
Mayıs ayında resmi tatillerin birbirine yakın tarihlere denk gelmesiyle çalışanlar, yalnızca 5,5 gün izin kullanarak 16 günlük kesintisiz tatil yapma fırsatı yakalayabiliyor.

Çalışanlar, yaklaşan Mayıs ayı için şimdiden yıllık izin ve tatil planlamalarına hız verdi. Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Kurban Bayramı'nın aynı ay içerisinde birbirine yakın tarihlere denk gelmesi, tatil yapmak isteyenler için büyük bir avantaj oluşturuyor.

RESMİ TATİLLER TAKVİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Mayıs ayının ilk tatili olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü cuma gününe denk geliyor. Bu sayede çalışanlar, ekstra bir izin kullanmadan hafta sonu ile birleşen 3 günlük kısa bir mola verme şansı yakalıyor.

Hemen ardından gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise salı gününe denk düşüyor. Çalışanlar, 18 Mayıs Pazartesi günü için 1 günlük yıllık izin kullandıklarında hafta sonunu da tatillerine dahil ederek 4 günlük bir blok oluşturabiliyor. İzin süresini 3 güne çıkaranlar ise bu tatili hafta boyu sürecek 6 günlük bir dinlenmeye çevirebiliyor.

5,5 GÜN İZİNLE 16 GÜNLÜK TATİL İMKANI

Mayıs ayındaki en büyük fırsat ise 19 Mayıs ile Kurban Bayramı tatillerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkıyor. Takvime göre Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, bayram 30 Mayıs Cumartesi günü sona eriyor.

Çalışanlar, hafta sonu tatilleriyle birlikte şu şekilde bir planlama yapabiliyor:

  • 18 Mayıs Pazartesi (1 tam gün izin)
  • 20, 21, 22 Mayıs (3 tam gün izin)
  • 25 Mayıs Pazartesi (1 tam gün izin)
  • 26 Mayıs Salı (Arife günü, yarım gün izin)

Toplamda 5,5 günlük yıllık izin kullanan bir çalışan; 16 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 31 Mayıs Pazar gününe kadar uzanan toplam 16 günlük kesintisiz bir tatil yapma imkanına sahip olabiliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Seyfi Biçici Seyfi Biçici:
    Ne 1 mayısı ne 19 mayıs ı ne bayram da 9 gün izni ??? HAYAT MEMURA GÜZEL 4 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıthane’de okul servisi evin çatısına düştü Kağıthane'de okul servisi evin çatısına düştü
Eylemlerini sonlandıran maden işçileri İçişleri Bakanı Çiftçi’yi ziyaret etti Eylemlerini sonlandıran maden işçileri İçişleri Bakanı Çiftçi'yi ziyaret etti
Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu
Rusya’da Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor Rusya'da Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
CENTCOM, İran ablukasını delmeye çalışan gemiye operasyon düzenledi CENTCOM, İran ablukasını delmeye çalışan gemiye operasyon düzenledi
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

18:05
İzmir’de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
17:49
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Avrupa Birliği’ne: Daha neyi bekliyorsunuz
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler
17:21
Herkes ekran başına Büyük heyecan şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda
17:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
17:05
Alman anne, evladı Nazar’a kavuştu
Alman anne, evladı Nazar'a kavuştu
