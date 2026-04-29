Görüntü Türkiye\'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren anlar

Çanakkale’nin Bodurlar köyünde yaşanan kurt saldırısı yürekleri sızlattı. Doğum yapan bir ineği fark eden kurt sürüsü, anne ve yeni doğan buzağıyı hedef aldı.
Bölgede kurulu bulunan fotokapan kamera, saldırı anlarını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, gecenin karanlığında ineğin ve buzağının kurt sürüsü tarafından çevrildiği anlar yer aldı.
Saldırı sırasında anne ineğin ve buzağının çaresizliği kameralara yansırken, duyulan sesler izleyenlerin tüylerini diken diken etti.
