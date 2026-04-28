Trump'tan Kral Charles'ı gülümseten itiraf: Annem ona aşıktı
Trump’tan Kral Charles’ı gülümseten itiraf: Annem ona aşıktı

Trump’tan Kral Charles’ı gülümseten itiraf: Annem ona aşıktı
28.04.2026 19:51
ABD'yi ziyaret eden İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla için Beyaz Saray’da düzenlenen tarihi törene, Başkan Donald Trump’ın Charles’a yönelik samimi ve esprili “anne” itirafı damga vurdu. İskoç kökenli merhum annesinin Kral Charles’a olan hayranlığını ve ona olan sevgisini “Annem size resmen âşıktı” sözleriyle dile getiren Trump, diplomatik protokollerin dışındaki bu kişisel anekdotla hem Kral’ı hem de davetlileri kahkahaya boğdu.

ABD’nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Washington’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla, Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump tarafından karşılandı. Törenin en dikkat çeken anı, Başkan Trump’ın İskoç kökenli merhum annesi Mary Anne MacLeod Trump üzerinden kurduğu samimi diyalog oldu.

"GENÇ CHARLES NE KADAR TATLI!"

Kürsüde, annesinin Britanya mirasına olan bağlılığını vurgulayan Başkan Trump, arkasında oturan Kral Charles’a dönerek şu ifadeleri kullandı:

"Annem İskoçya doğumluydu ve Kraliyet Ailesi’ne tek kelimeyle aşıktı. Televizyonun başına kilitlenir ve bana, 'Donald bak, genç Charles ne kadar tatlı' derdi. Annem resmen size âşıktı! Buna inanabiliyor musunuz? Şu an bizi izlerken ne düşündüğünü merak ediyorum."

TÖREN ALANI KAHKALARLA ÇINLADI

Başkan Trump’ın, 2000 yılında ölen annesinin İskoç kimliğini hatırlatarak yaptığı bu espri karşısında Kral Charles tebessüm ederken, tüm şıklığı ile Trump'ın arkasında oturan First Lady'niN de gülmeden edemediği görüldü.  Trump'ın bu sözlerinin ardından tören alanı kahkahalarla çınladı. 

İskoçya’nın Lewis Adası’nda doğup büyüyen bir annenin oğlu olan Trump’ın bu sözleri, 250. yıl dönümü etkinliklerinde ABD ve Birleşik Krallık arasındaki tarihsel ve ailevi bağların altını çizen sembolik bir an olarak kayıtlara geçti.

Son Dakika Kral Charles Trump’tan Kral Charles’ı gülümseten itiraf: Annem ona aşıktı - Son Dakika

Endonezya’da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var Endonezya’da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var
İlhan Palut’tan yıldız oyuncusu için Montella’ya çağrı: Milli takımı hak ediyor İlhan Palut'tan yıldız oyuncusu için Montella'ya çağrı: Milli takımı hak ediyor
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray’dan flaş paylaşım Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray'dan flaş paylaşım
Sağlık Bakanlığı’ndan “Hastaneler satılıyor” iddialarına net yanıt Sağlık Bakanlığı’ndan “Hastaneler satılıyor” iddialarına net yanıt
Asker eğlencesi için toplanan kalabalığa ateş açtı 8 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor Asker eğlencesi için toplanan kalabalığa ateş açtı! 8 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor

19:48
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
19:46
Ateşkesi hiç umursamıyorlar İsrail’den skandal Lübnan talimatı
Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı
19:13
Okul saldırısında ölen Belinay’ın babası: Son bir ayında hep cennetten bahsederdi
Okul saldırısında ölen Belinay'ın babası: Son bir ayında hep cennetten bahsederdi
19:10
Adem Soytekin’den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
18:40
Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu
Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu
17:50
İçişleri’ndeki toplantının ardından Ankara’da madenciler eylemlerini sonlandırdı
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı
SON DAKİKA: Trump’tan Kral Charles’ı gülümseten itiraf: Annem ona aşıktı - Son Dakika
