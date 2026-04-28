Fatma Soydaş, 42 dakikada servet kazandı

Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen fenomen Fatma Soydaş, sosyal medyada büyük bir kazanca imza attı.

TİKTOK'TAN REKOR KAZANÇ

Hakkındaki iddiaların ardından popülaritesi hızla artan Soydaş, TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında izleyicilerden gelen yoğun ilgi ve hediyelerle sadece 42 dakika içerisinde 323 bin 330 TL topladı.

Said Hatipoğlu ile çektiği video sonrası sosyal medyada çok konuşulan fenomen yaptığı açıklamada aralarında ilişki iddialarını yalanlamıştı.