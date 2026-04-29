Trump: Hürmüz'de abluka devam edecek

29.04.2026 19:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler tamamen çıkmaza girdi. İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye ablukanın açılmasını şart koşarken ABD Başkanı Trump resti çekti. Trump, "İran, nükleer programıyla ilgili bir anlaşma yapana kadar abluka devam edecek. Abluka bombardımandan daha etkili, nefes alamıyorlar." dedi.

ABD ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı gerilimi, yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasıyla derinleşti. Tahran yönetimi, boğazın trafiğe açılması için öncelikle ABD’nin deniz ablukasını kaldırmasını şart koştu. Ancak bu talep Washington kanadında karşılık bulmadı ve diplomatik kanallar tamamen tıkanma noktasına geldi.

TRUMP'TAN"ABLUKA DEVAM EDECEK" AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın şartına sert bir yanıt vererek ablukanın devam edeceğini açıkladı. İran’ın yeni bir nükleer anlaşma yapana kadar baskı altında tutulacağını belirten Trump, mevcut ablukanın askeri bir bombardımandan çok daha etkili olduğunu ve İran yönetiminin ekonomik olarak "nefes alamayacak" noktaya geldiğini ifade etti.

"İRAN ABLUKADAN NEFES ALAMIYOR"

Trump şunları söyledi: "Abluka bombardımandan daha etkili. İran ablukadan nefes alamıyor. İran petrol ihraç edemiyor, petrol depoları patlamak üzere. Ablukayı kaldırmak istemiyorum. İran, nükleer programıyla ilgili bir anlaşma yapana kadar abluka devam edecek."

Öte yandan Wall Street Journal’ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı uzun süreli bir deniz ablukası için hazırlık yapılması talimatı verdi. Bu adımın, doğrudan askeri saldırı yerine ekonomik baskıyı artırmaya yönelik stratejik bir tercih olduğu belirtiliyor.

ABD yönetimi, nisan ayında başlattığı abluka uygulamasını sürdürürken, Trump’ın bu süreci daha da uzatmayı planladığı ifade ediliyor. Washington’un hedefinin, İran’ı nükleer program konusunda geri adım atmaya zorlamak olduğu değerlendiriliyor.

MÜZAKERELER ÇIKMAZDA

Dış basına göre ABD ile İran arasındaki görüşmeler tıkanmış durumda. İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak için ablukanın kaldırılmasını şart koşarken, ABD bu öneriye mesafeli yaklaşıyor.

Axios analizine göre çatışma, doğrudan savaş yerine ekonomik ve askeri baskının öne çıktığı “Soğuk Savaş benzeri” bir sürece evrilmiş durumda.

ENERJİ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim küresel piyasaları doğrudan etkiliyor. Petrol fiyatları 111 doların üzerine çıkarken, arz kesintisi endişeleri artıyor.

Uzmanlar, ablukanın uzaması halinde küresel enerji krizinin derinleşebileceği ve petrol fiyatlarında yeni zirvelerin görülebileceği uyarısında bulunuyor.

İRAN GERİ ADIM ATMADI

ABD’nin yoğun baskısına rağmen İran’ın geri adım atmadığı, alternatif yollarla petrol satışını sürdürdüğü ve direncini koruduğu belirtiliyor.

Bu durum, Washington’un stratejisinin etkinliği konusunda soru işaretleri yaratırken, krizin kısa vadede çözülmesinin zor olduğu değerlendiriliyor.

