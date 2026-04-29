Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor
29.04.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray’ın eski yıldızı Dries Mertens’in, eşi Kat Kerkhofs’un açıklamasıyla şampiyonluk kutlamaları için İstanbul’a geleceği kesinleşti.

Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Dries Mertens’ten sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandıran haber geldi. Belçikalı yıldızın şampiyonluk kutlamaları için İstanbul’a geleceği açıklandı.

MÜJDEYİ EŞİ VERDİ

Mertens’in eşi Kat Kerkhofs, sosyal medyada bir taraftarın “Şampiyonluk kutlamasına geliyor musunuz?” sorusuna “Evet geliyoruz” yanıtını vererek müjdeyi duyurdu.

TARAFTARLA YENİDEN BULUŞACAK

Galatasaray’ın Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlandığı süreçte gelen bu haber, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Mertens’in kutlamalarda yer alarak taraftarla yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

GALATASARAY KARİYERİ DOLU DOLU GEÇTİ

Sarı-kırmızılı formayı 3 sezon boyunca giyen Dries Mertens, bu süreçte 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere toplam 5 kupa kazandı.

Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 14:06:00. #7.12#
SON DAKİKA: Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.