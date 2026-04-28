Rusya'nın başkenti Moskova'da inşa halindeki bir binada yangın çıkması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Moskova'nın kuzeyinde inşa halindeki bir binada yangın çıktığı belirtildi.
Olay yerinde gerekli çalışmaların ve incelemelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Yangın sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, binayı inşa eden şirket çalışanlarının sorguya alındığı aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Moskova'da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü - Son Dakika
