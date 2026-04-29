Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları - Son Dakika
Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları

29.04.2026 12:08
Kendisine destek için gelen taraftarları gören Domenico Tedesco’nun gözyaşlarını tutmakta zorlandığı anlar veda sürecine damga vurdu.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco, kendisine destek için gelen taraftarları görünce duygusal anlar yaşadı. Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplanan kalabalık, deneyimli teknik adamı derinden etkiledi.

DUYGULARINA HAKİM OLMAKTA ZORLANDI

Taraftarların sevgi gösterileri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Tedesco’nun, gözyaşlarını tutmakta zorlandığı görüldü. Deneyimli teknik adamın duygulandığı anlar çevrede bulunanlar tarafından da dikkatle takip edildi.

TARAFTARDAN YOĞUN DESTEK

Görevine son verilmesine rağmen Tedesco’ya verilen destek, Fenerbahçe camiasında nadir görülen anlardan biri olarak değerlendirildi. Taraftarlar, tezahüratlar ve alkışlarla teknik adama moral vermeye çalıştı. Samandıra’daki bu duygusal veda, sarı-lacivertli kulüpte son dönemin en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

Son Dakika Spor Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları - Son Dakika
