Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco, kendisine destek için gelen taraftarları görünce duygusal anlar yaşadı. Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplanan kalabalık, deneyimli teknik adamı derinden etkiledi.
Taraftarların sevgi gösterileri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Tedesco’nun, gözyaşlarını tutmakta zorlandığı görüldü. Deneyimli teknik adamın duygulandığı anlar çevrede bulunanlar tarafından da dikkatle takip edildi.
Görevine son verilmesine rağmen Tedesco’ya verilen destek, Fenerbahçe camiasında nadir görülen anlardan biri olarak değerlendirildi. Taraftarlar, tezahüratlar ve alkışlarla teknik adama moral vermeye çalıştı. Samandıra’daki bu duygusal veda, sarı-lacivertli kulüpte son dönemin en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.
Son Dakika › Spor › Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?