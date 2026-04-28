Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa\'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
28.04.2026 17:20  Güncelleme: 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, saat 16.00 sıralarında Günışığı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen üç otomobil, zincirlemeye kazaya karıştı. Kazada, hurdaya dönen araçlardaki 8 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ebru Demir (25) ve Mahmut Kılıç (55) ile kimliği tespit edilemeyen kadın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere aynı hastanın morguna kondu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, Ayşegül Baydilli (23), Ebru Demir (22), İbrahim Halil Yılmaz (30), İda Demir (50) ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza nedeniyle yolda bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Birecik, Trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 17:48:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.