Trump, eşi hakkında şaka yapan Jimmy Kimmel’ı hedef aldı: Derhal kovulmalı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD’de televizyon ekranlarından yükselen bir şaka, siyasi krize dönüştü. Başkan Donald Trump, Jimmy Kimmel’ın programında First Lady Melania Trump hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle sert tepki göstererek sunucunun görevden alınmasını istedi. Tartışma, hem Beyaz Saray cephesinden gelen açıklamalar hem de medya üzerindeki baskı iddialarıyla kısa sürede ülke gündemine taşındı.

“SINIRLAR AŞILDI”

Trump, Kimmel’ın programında kullanılan içeriklerin “yanıltıcı ve kabul edilemez” olduğunu savundu. Özellikle Melania Trump hakkında kullanılan ifadelerin kamuoyunda gerilim yarattığını belirten Trump, bu tür söylemlerin mizah sınırlarını aştığını dile getirdi.

TARTIŞMANIN ODAĞINDAKİ SÖZLER

Krizin fitilini ateşleyen açıklama, Kimmel’ın “Jimmy Kimmel Live!” programında yaptığı monolog oldu. Ünlü sunucunun Melania Trump için kullandığı “dul olması beklenen” ifadesi, Trump cephesinde büyük rahatsızlık yarattı. 

 Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Kimmel’ın “derhal kovulması gerektiğini” belirterek söz konusu ifadeleri “şiddete çağrı” olarak nitelendirdi.

“ŞİDDETE TEŞVİK” İDDİASI

Trump, söz konusu ifadelerin sadece bir şaka olmadığını savunarak, bu tür söylemlerin dolaylı olarak şiddeti teşvik edebileceğini öne sürdü. Hatta Beyaz Saray Muhabirleri etkinliğinde yaşanan güvenlik tehdidine dikkat çekerek, söylemler ile olaylar arasında bağ kurulabileceğini ima etti.

MELANIA TRUMP’TAN DA TEPKİ

First Lady Melania Trump da konuya ilişkin yaptığı açıklamada Kimmel’ı sert sözlerle eleştirdi. Kimmel’ın ifadelerinin “komedi olmadığını” vurgulayan Trump, bu tarz söylemlerin toplumsal kutuplaşmayı artırdığını savundu.

BEYAZ SARAY CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaşananları “akıl dışı” olarak nitelendirerek bu tür açıklamaların bazı kişileri şiddete yönlendirebileceği uyarısında bulundu.

ABC VE DİSNEY’E ÇAĞRI

Trump, Kimmel’ın programının yayınlandığı ABC ve bağlı olduğu The Walt Disney Company yönetimine seslenerek, sunucunun görevine son verilmesi gerektiğini ifade etti.

MEDYA VE SİYASET ARASINDA YENİ GERİLİM

Yaşanan gelişmeler, ABD’de medya kuruluşlarının siyasi baskılar karşısındaki tutumunu yeniden tartışmaya açtı. Kimmel’ın daha önce de benzer tartışmaların odağında yer alması, olayın yalnızca bir televizyon şakası olmadığını, daha geniş bir ifade özgürlüğü tartışmasının parçası haline geldiğini gösteriyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 22:56:59. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.