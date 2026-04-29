Kral Charles, Trump\'a "çan" hediye etti: Bize ulaşmanız gerekirse çanı çalın

İngiltere Kralı 3. Charles, ABD’nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Washington’a resmi ziyarette bulundu. Kral Charles, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde düzenlenen devlet yemeğine katıldı. İki lider, gecede ABD ile İngiltere arasındaki köklü ilişkilerin tarihsel süreci ve iki ülke arasındaki diplomatik bağların geleceği üzerine sohbet etti.

GECEYE DAMGA VURAN HEDİYE

Gecede en dikkat çeken anlardan biri, Kral Charles’ın Trump’a sunduğu özel hediye oldu. Charles, İkinci Dünya Savaşı sırasında 1944 yılında denize indirilen İngiliz denizaltısı HMS Trump’ın kulesinden alınmış bir çanı ABD Başkanı’na takdim etti. Parlak pirinçten yapılan çanın üzerinde “Trump” ismi ile birlikte denizaltının İngiltere’de tersaneden ayrıldığı yıl olan 1944 ibaresi yer aldı.

Kral Charles, söz konusu denizaltının Pasifik cephesindeki savaşta kritik rol oynadığını vurgulayarak hediyenin tarihsel anlamına dikkat çekti.

"BİZE ULAŞMANIZ GEREKİRSE ÇANI ÇALIN"

Charles, hediyeyi sunarken dikkat çeken bir ifade kullandı. Kral, “Uluslarımızın ortak tarihinin ve parlak geleceğinin bir göstergesi olsun. Bize ulaşmanız gerekirse, sadece çanı çalın” sözleriyle hem esprili hem de diplomatik bir mesaj verdi.