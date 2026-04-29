Kurban Bayramı\'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

29.04.2026 12:43
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kurban Bayramı ikramiyelerini Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz" dedi. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı'nda emekliler 4 bin lira ikramiye almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı öncesi emeklilere verilecek ikramiye tutarını açıkladı. Işıkhan, “Kurban Bayramı ikramiyelerini Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz” ifadelerini kullandı.

İKRAMİYE TUTARI DEĞİŞMEDİ

Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı’nda emeklilere 4 bin lira ikramiye ödenmişti. Kurban Bayramı için de aynı tutarın geçerli olacağı belirtildi.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Önceki yıllarda olduğu gibi ödemelerin bayramdan birkaç gün önce yapılması bekleniyor. Bu kapsamda 2026 yılı için emekli ikramiyelerinin 20-25 Mayıs tarihleri arasında, tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılması öngörülüyor.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Bayram ikramiyesinden; SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar yararlanacak. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye alabilecek.

EMEKLİ OLACAKLAR İÇİN KRİTİK TARİH

Bayram ikramiyesinden yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi de netleşti. Emeklilik başvurusunun 30 Nisan mesai bitimine kadar yapılması gerekiyor. Bu tarihe kadar dilekçe vermeyenler, bu yılki bayram ikramiyesinden faydalanamayacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Seyfi Biçici Seyfi Biçici:
    Biliyorum Şuan ekonomi sıkıntı da olabilir ama Allah Devletimize Zeval vermesin bu millet 90 yıllar da ödeyemeyen memur maaşını da gördü 28 90 Yanıtla
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Amin kardeş bizim derdimiz vatan 15 26
    OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    İşte Devlet ve Hükümeti ayırt eden bi beyefendi, tebrik ediyorum sizi, lakin makarnayı azaltma hepten kes hayatın tadını o zaman daha iyi alıcaksın 20 5
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    çok iyi ediyorlar kökledikçe zevk alıyorsunuz bidaha seçiyosunuz 63 23 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    hahahaha nasıl iyi ediyorlar varya :)) 36 15 Yanıtla
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Bizim derdimiz para değil Vatan sevdası sen parayla değerlerini satabilirsin 10 21
  • Oğuzhan Aydoğdu Oğuzhan Aydoğdu:
    Woww harikaa:) harca harca bitmez 22 6 Yanıtla
  • Emi Emii Emi Emii:
    Önceden,ne banka promosyonu nede bayram ikramiyesi vardı, ben bu haberde art niyet ararım. 2 16 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saran’dan sürpriz hamle O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı!
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
Apartmanı illallah ettiren komşu Evden tam 3 kamyon çöp çıktı Apartmanı illallah ettiren komşu! Evden tam 3 kamyon çöp çıktı
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu’ndaki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu
Eşini öldüren sanığın “haksız tahrik“ iddiası mahkemede kabul görmedi Eşini öldüren sanığın "haksız tahrik" iddiası mahkemede kabul görmedi
Antalya’dan kalkan Jet2 uçağında yolcular sorun çıkardı uçak acil iniş yaptı Antalya’dan kalkan Jet2 uçağında yolcular sorun çıkardı; uçak acil iniş yaptı
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı

13:53
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
13:42
Taraftar havalara uçacak Dries Mertens geri dönüyor
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor
13:41
1 maç kaldı Okan Buruk “Oyna“ dediği an madde devreye girecek
1 maç kaldı! Okan Buruk "Oyna" dediği an madde devreye girecek
13:38
Manşetler yanıyor Tarihi maç herkesi şoke etti
Manşetler yanıyor! Tarihi maç herkesi şoke etti
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
13:08
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş’ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
13:06
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
12:21
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
