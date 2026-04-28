Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu\'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe’nin Süper Lig’i ikinci sırada tamamlaması halinde Şampiyonlar Ligi macerasında karşılaşabileceği rakipler netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlileri zorlu bir eleme süreci bekliyor.

2. ELEME TURUNDA MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda şu takımlarla eşleşebilir:

Celtic, Sturm Graz ve Gornik Zabrze.

SONRAKİ TURLARDA ZORLU EŞLEŞMELER

Bir üst tura çıkılması halinde sarı-lacivertlileri daha güçlü rakipler bekliyor. 3. eleme turu ve play-off aşamasında muhtemel rakipler şu şekilde:

Benfica, Club Brugge, Lille ve Bodø/Glimt.

ZORLU YOL, BÜYÜK HEDEF

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmesi için birden fazla güçlü rakibi elemesi gerekecek. Avrupa’nın önemli kulüplerinin yer aldığı bu yolda hata payı oldukça düşük.