Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı!

28.04.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Washington DC'ye gelen Britanya Kralı 3. Charles ile Donald Trump arasındaki gerilim dolu tokalaşma, diplomatik ilişkilerdeki gerginliği gözler önüne serdi. Melania ve Kraliçe Camilla'nın samimi selamlaşması ise ortamı yumuşattı. İki ülke arasındaki dostluk, eşler arasında devam ediyor.

Washington DC, tarihi günlerinden birini yaşarken Beyaz Saray’ın bahçesi, daha önce eşi benzeri görülmemiş diplomatik bir güç gösterisine sahne oldu. 1939’dan bu yana ABD topraklarını ziyaret eden ilk Britanya Kralı unvanıyla Washington’a ayak basan 3. Charles, Beyaz Saray’ın kapısında Donald Trump tarafından karşılandı. Ancak bu tarihi buluşmaya, iki lider arasındaki sıcak selamlaşmadan ziyade, kameralara saniye saniye yansıyan o "gerilimli" tokalaşma damga vurdu.

Donald Trump ve Kral 3. Charles, dünya basınının karşısına geçtiğinde atmosfer bir anda elektrikle doldu. Trump, kendisiyle özdeşleşen o meşhur "kendine çekme" taktiğini uygulayarak Kral’ın elini sertçe kavradı. Ancak Britanya’nın çiçeği burnunda hükümdarı, bu hamleye boyun eğmeyeceğini saniyeler içinde kanıtladı. Trump, Kral Charles’ı kendi çekim alanına dahil etmeye çalışırken; Charles, vücut dilini ustaca kullanarak elini kararlı bir şekilde geriye doğru çekti.

O anlarda ikili arasındaki gerginlik yüzlerine yansıyan zoraki gülümsemelerle gizlenmeye çalışılsa da, ortaya çıkan görüntü tam anlamıyla bir "tokalaşma savaşı" olarak kayıtlara geçti. Protokol uzmanları, Charles’ın bu direncinin Britanya monarşisinin "dik duruşunu" simgelediğini belirtirken, sosyal medya bu anları "Diplomatik bilek güreşi" başlıklarıyla manşetlere taşıdı.

Liderler arasında soğuk rüzgarlar eserken, eşlerin selamlaşması ortamdaki gerginliği bir nebze olsun yumuşattı. First Lady Melania Trump, her zamanki zarafetiyle Kraliçe Camilla’yı karşıladı. Melania’nın Kraliçe Camilla’yı her iki yanağından samimiyetle öptüğü anlar, liderlerin sert tavırlarıyla tam bir tezat oluşturdu. Kraliçe Camilla ve Melania arasındaki bu sıcak diyalog, Beyaz Saray protokolünün "insani" yüzünü temsil ederken, iki ülke arasındaki dostluğun eşler üzerinden devam ettiği yorumlarına neden oldu.

Kral 6. George’un 1939’daki tarihi ziyaretinden tam 87 yıl sonra gerçekleşen bu buluşma, sadece bir nezaket ziyareti değil, aynı zamanda yeni dünya düzeninde İngiltere ve ABD arasındaki stratejik bağların bir testi niteliğindeydi. Ancak görünen o ki, Trump’ın "Önce Amerika" mottosu ile Charles’ın geleneksel İngiliz vakarı, daha ilk saniyede Beyaz Saray’ın kapısında çarpıştı.

Dünya şimdi bu "tokalaşma savaşının" ardından yapılacak kapalı kapılar ardındaki görüşmeleri merak ediyor. Charles ve Trump arasındaki bu ilk fiziksel temasın ağırlığı, önümüzdeki günlerde iki ülke arasındaki diplomasi trafiğinin ne kadar "çetin" geçeceğinin de en net habercisi oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayaş Kaymakamı Eligül’den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok Uzatma anlarında tam 3 gol Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok! Uzatma anlarında tam 3 gol
Ünlü komedyen bu kez First Lady’i kızdırdı Ünlü komedyen bu kez First Lady'i kızdırdı
Ordu’da nisan sonunda 4 metre kar Ordu'da nisan sonunda 4 metre kar
Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak
Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi

16:02
Saran’dan sürpriz hamle O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
15:38
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan’ı vurdu
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu
14:28
ABD’den büyük hazırlık Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:21
HÜRJET’in İspanya’ya ihracatı için imzalar atıldı
HÜRJET’in İspanya'ya ihracatı için imzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 16:11:26. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.