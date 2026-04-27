Motosikletin önünü 3 saniyeliğine kaldırdı, 46 bin TL ceza yedi

27.04.2026 20:19  Güncelleme: 20:34
Amasya'da 3 saniyeliğine motosikletin önünü kaldırarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 46 bin TL para cezası uygulandı.

AKROBATİK HAREKETLER PAHALIYA PATLADI

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacılar Meydanı Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bir motosiklet sürücüsünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek akrobatik hareketler yaptığını tespit etti.

46 BİN LİRA PARA CEZASI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 66/1-f maddesi gereğince 46 bin liralık cezai işlem uygulanan sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınarak, motosikleti de 60 gün süreyle trafikten men edildi. 

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Amasya, Son Dakika

