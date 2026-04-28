Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 15:06  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de yabancı bir numara, otelde konaklayan şahıs adına 25 farklı restorandan sipariş verdi. Siparişleri otele getiren kuryeler şaşkınlık yaşarken olayın geçmişe dayanan bir husumet nedeniyle yapıldığı iddia edildi. Restoran sahibi, "Sinirden oturup pideleri yedim. Bir de en pahalı olan kavurma kaşarlıdan söylemiş" dedi.

İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir otelde edinilen bilgilere göre, otelde konaklayan bir kişi adına farklı restoranlardan art arda siparişler verildi. Yabancı bir telefon numarası üzerinden verilen siparişler, kuryeler tarafından otele ulaştırıldı. Ancak otelde kalan şahıs, siparişleri kendisinin vermediğini belirtti.

25 FARKLI SİPARİŞ VERİLDİ, ALTINDAN 3 YILLIK HUSUMET ÇIKTI

Kısa sürede aynı isim adına çok sayıda siparişin otele gelmesi üzerine durum dikkat çekerken, yaklaşık 25 farklı restorandan sipariş verildiği öğrenildi. İddiaya göre, şahısla husumetli olduğu ve yaklaşık 3 yıldır davasının sürdüğü bir kişi, gittiği yerleri tespit ederek bu yöntemle sipariş vererek tacizde bulunuyor.

"20 RESTORAN DAHA AYNI YERE SİPARİŞ GETİRMİŞ"

Olayla ilgili konuşan restoran sahibi Savaş Öztürk, "Siparişi hazırlayıp kuryeyi gönderdik. Kurye beni arayıp otelde bu isimde birinin kaldığını ancak siparişi vermediğini söyledi. Ben de siparişleri geri getirmesini istedim. Bu sırada bana, otelde çok sayıda polis olduğunu ve bizim gibi yaklaşık 20 restoranın daha aynı adrese sipariş getirdiğini söyledi. Bunun üzerine merak edip otele gittim. Gerçekten birçok restorandan sipariş gelmişti" dedi.

"BİR DE EN PAHALISINI SÖYLEMİŞ, SİNİRDEN OTURUP HEPSİNİ YEDİM"

Öztürk, siparişin maddi boyutuna da dikkat çekerek, "Biz de 10 tane kavurmalı kaşarlı pide hazırladık. Yaklaşık 5 bin 500 liralık siparişti. Bir de en pahalısından söylemiş. Yanlış anlamayın kavurmanın kilosu kaç para ortada. Ben 2 tanesini otelde çalışan çocuğa verdim kalanını dağıttım ve en son 3 pideyi kendim gelip sinirle yedim burada. Bu durum bizi gerçekten üzdü. Daha önce de benzer olaylar yaşadık, ne yapacağımızı bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili daha önce de şikayet ve ihbarların bulunduğu öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 16:43:20. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.