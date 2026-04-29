Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş\'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
29.04.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku dosyasına ilişkin, "Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardık. Altaş bence olayı çözecek kişi. Çünkü olayın en yakın tanığı" ifadelerini kullandı. Öte yandan; geçtiğimiz günlerde Umut Altaş'ın babasıyla yaptığı mesajlaşmalar dosyaya girmiş ve Altaş'ın "Ötecem lan her şeyi" şeklinde tehditlerde bulunduğu görülmüştü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek, 6 yıl sonra tozlu raflardan indirilen ve sıradan bir kayıp vakasından cinayet şüphesi temeline oturan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin de konuştu.

"OLAYI ÇÖZECEK KİŞİ UMUT ALTAŞ"

Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin soruya da yanıt veren Gürlek, "Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardık. ABD yetkili makamlarıyla da işin önemine binaen hassasiyeti de ilettik. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi. Çünkü olayın en yakın tanığı" dedi.

MESAJLARI İFŞA OLMUŞTU: ÖTECEM LAN HER ŞEYİ

Dosya kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ABD’deki Umut Altaş ile tutuklu babası Celal Altaş arasındaki WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmıştı. Yazışmalarda baba oğlun birbirlerini suçladığı, hakaret ve tehditlerde bulunduğu görülmüştü.

Yazışmalar şöyle:

Umut Altaş: Sen öyle kolay sanıyorsun dimi. Yaptıklarınızın bir bedeli olmayacak heh, Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum.

Celal Altaş: Oldu. Dedim ya ne halin varsa gör. Size daha önce gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin.

Umut Altaş: Bugün hesabıma 9 bin dolar gelmezse Savcı Hanımı arar, anlatırım her şeyi.

Celal Altaş: Neyi anlatırsın?

Umut Altaş: Beni Amerika’ya niye yolladığınızı.

Celal Altaş: Niye yollamışız, söyle niye yolladık seni. Senin her şeyden haberin var o zaman şerefsiz.

Umut Altaş: Hahaha

Celal Altaş: Bize de ben bir şey bilmiyorum diyordun.

Umut Altaş: Bırak rol yapmayı, sen susturuyordun ya.

Celal Altaş: Şimdi ben gidip bu yazışmayı Savcı Hanıma gösteriyorum ve sana kırmızı bülten çıkartıyorum. Sen rahat ol.

Umut Altaş: Ulan

Celal Altaş: Şerefsiz çakal.

Umut Altaş: Senden önce…. Hatta dur. Bekle biraz olduğun yerde kal. Ellerini bağla arkadan bakalım kim kimi aldırıyor. Yüce Celal seni.

Celal Altaş: Sen o işin içindesin değil mi y….

Umut Altaş: Bekle bekle y…. He.

Celal Altaş: Senin de o şerefsizin de Allah belasını versin.

Umut Altaş: Olum kim yer bu numaralarını. Sen herkesi kendin gibi salak sanıyorsun. Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak.

Celal Altaş: İnşallah öt her şeyi. Hadi oğlum benim.

Umut Altaş: Ah Celalim ah bir de mağdur, üzgün vicdanlı baba rolüne giriyor. Ulan kendi oğlunu satmışsın, başkasının çocuğuna üzülecek yürek mi var sende.

Celal Altaş: Kime satmışım?

Celal Altıntaş’ın oğlunun yazdıklarının ekran görüntüsünü mesaj olarak yollaması üzerine Umut Altaş: Aynen öyle yolla savcıya.

Yazışmalardan sonra sesli arama yaptıkları ertesi gün de Celal Altaş’ın oğluna "Günaydın babam. Seni çok seviyorum" yazdığı ancak mesajın tek tık olduğu ve ardından yapılan sesli aramalara cevap alınamadığı görülüyor.

Gülistan Doku, Akın Gürlek, Gündem, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  osman şahin osman şahin:
    Olayı inceliyecek atanan müfettiş kim önce onu inceleyin
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 13:32:45. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.