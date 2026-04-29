1 maç kaldı! Okan Buruk "Oyna" dediği an madde devreye girecek

29.04.2026 13:41
Galatasaray’da Mario Lemina’nın bir maç daha ilk 11’de oynaması halinde sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyon devreye girecek, karar Okan Buruk’a bağlı.

26. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray’da gözler iç transferdeki kritik gelişmeye çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina’nın sözleşmesindeki özel madde gündemde.

OKAN BURUK KARAR VERECEK

32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusunun sözleşmesinde yer alan maddeye göre, Lemina’nın bir maç daha ilk 11’de sahaya çıkması halinde kontratındaki +1 yıllık opsiyon otomatik olarak devreye girecek. Teknik direktör Okan Buruk’un vereceği karar belirleyici olacak.

MAAŞ BEKLENTİSİ GÜNDEMDE

Galatasaray’da yıllık 2.5 milyon euro kazanan Lemina’nın, yeni sözleşme ihtimali doğrultusunda maaşında iyileştirme talep ettiği de öne sürüldü.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 39 maça çıktı. Lemina, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

