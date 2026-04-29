1 maç kaldı! Okan Buruk "Oyna" dediği an madde devreye girecek

26. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray’da gözler iç transferdeki kritik gelişmeye çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina’nın sözleşmesindeki özel madde gündemde.
32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusunun sözleşmesinde yer alan maddeye göre, Lemina’nın bir maç daha ilk 11’de sahaya çıkması halinde kontratındaki +1 yıllık opsiyon otomatik olarak devreye girecek. Teknik direktör Okan Buruk’un vereceği karar belirleyici olacak.
Galatasaray’da yıllık 2.5 milyon euro kazanan Lemina’nın, yeni sözleşme ihtimali doğrultusunda maaşında iyileştirme talep ettiği de öne sürüldü.
Tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 39 maça çıktı. Lemina, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
