Küçük çocuğun oyun merakı uluslararası sınırı aştı: Yanlışlıkla Kanada’ya geçti

ABD- Kanada sınırında ailesiyle vakit geçiren küçük bir çocuk, tek yönlü turnikelerle oynarken kendisini bir anda Kanada topraklarında buldu. Geri dönüşü olmayan turnikeler nedeniyle sınırın diğer tarafında kalan çocuğun yaşadığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada sınırındaki bir yaya geçiş noktasında yaşanan olayda, bir aile çocuklarıyla birlikte sınır hattını ziyaret ediyordu. Ancak eğlenceli başlayan gezi, kısa sürede paniğe dönüştü.

TURNİKELER TEK YÖNLÜ

Yaklaşık 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek çocuğu, ABD’den Kanada’ya giriş sağlayan metal, döner turnikelerle (revolving doors) oynarken ülke değiştirdi.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral olurken, çocuğun turnikeyi döndürerek içeri girmesi ve bir tur tamamlamadan Kanada tarafındaki çıkıştan dışarı fırlaması saniyeler sürdü.

Turnikelerin güvenlik gereği sadece tek yöne (çıkışa) hareket etmesi ve bir kez geçildikten sonra geri dönülememesi işleri karıştırdı.

BABANIN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

O anları kayda alan baba, oğlunun karşı tarafa geçtiğini görünce paniğe kapılarak bağırmaya başladı. Görüntülerde babanın, "Başka bir ülkedesin! Hayır gerçekten, şu an Kanada'dasın. Geri dönemezsin! Bunu neden yaptın?" dediği duyuluyor.

Anne ve babanın çaresizce turnikenin başında beklediği, çocuğun ise şaşkınlıkla sınırın diğer tarafında kaldığı görülüyor.

RESMİ BELGELERİ YANINDA DEĞİLDİ

Video, ABD basınında ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Yorum yapan hukukçular ve sınır uzmanları, yanınızda pasaport veya gerekli kimlik belgeleri olmadan yanlışlıkla bile olsa sınırı geçmenin ciddi bir durum olduğunu, çocuğun resmi gümrük kapısından giriş yapıp işlemlerini tamamlamadan geri dönmesinin yasal olarak karmaşık bir süreç doğurabileceğini belirtti.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Sosyal medya kullanıcıları ise olayı espriyle karşıladı. Birçok kullanıcı, "Çocuk hayatının en akıllıca hamlesini yaptı", "Ücretsiz sağlık hizmetine hoş geldin evlat" ve "En azından daha nazik insanların olduğu bir tarafa geçti" gibi yorumlarda bulundu.

Yetkililer, sınır bölgelerindeki güvenlik kapılarının ve turnikelerin oyun alanı olmadığını, bu tür kazaların uzun süreli sorgulamalara ve bürokratik engellere yol açabileceği konusunda ebeveynleri uyarıyor.

Şanslı çocuk, ailesinin yoğun çabası ve sınır görevlilerinin yardımıyla kısa süre sonra tekrar ABD tarafına alınsa da, bu "yanlışlıkla ülke değiştirme" hikayesi internetin unutulmazları arasına girdi."