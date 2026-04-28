Küçük çocuğun oyun merakı uluslararası sınırı aştı: Yanlışlıkla Kanada'ya geçti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küçük çocuğun oyun merakı uluslararası sınırı aştı: Yanlışlıkla Kanada’ya geçti

Haberin Videosunu İzleyin
28.04.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

ABD-Kanada sınırında oyunun sonu beklenmedik bir 'uluslararası krize' dönüştü: Sınır kapısındaki döner turnikeyle oynayan küçük bir çocuk, saniyeler içinde yanlışlıkla Kanada'ya geçince babası panik içinde 'Geri dönemezsin, pasaportun yok!' diye feryat etti.

ABD- Kanada sınırında ailesiyle vakit geçiren küçük bir çocuk, tek yönlü turnikelerle oynarken kendisini bir anda Kanada topraklarında buldu. Geri dönüşü olmayan turnikeler nedeniyle sınırın diğer tarafında kalan çocuğun yaşadığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada sınırındaki bir yaya geçiş noktasında yaşanan olayda, bir aile çocuklarıyla birlikte sınır hattını ziyaret ediyordu. Ancak eğlenceli başlayan gezi, kısa sürede paniğe dönüştü.

TURNİKELER TEK YÖNLÜ 

Yaklaşık 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek çocuğu, ABD’den Kanada’ya giriş sağlayan metal, döner turnikelerle (revolving doors) oynarken ülke değiştirdi. 

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral olurken, çocuğun turnikeyi döndürerek içeri girmesi ve bir tur tamamlamadan Kanada tarafındaki çıkıştan dışarı fırlaması saniyeler sürdü.

Turnikelerin güvenlik gereği sadece tek yöne (çıkışa) hareket etmesi ve bir kez geçildikten sonra geri dönülememesi işleri karıştırdı.

BABANIN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU 

O anları kayda alan baba, oğlunun karşı tarafa geçtiğini görünce paniğe kapılarak bağırmaya başladı. Görüntülerde babanın, "Başka bir ülkedesin! Hayır gerçekten, şu an Kanada'dasın. Geri dönemezsin! Bunu neden yaptın?" dediği duyuluyor. 

Anne ve babanın çaresizce turnikenin başında beklediği, çocuğun ise şaşkınlıkla sınırın diğer tarafında kaldığı görülüyor.

RESMİ BELGELERİ YANINDA DEĞİLDİ 

Video, ABD basınında ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Yorum yapan hukukçular ve sınır uzmanları, yanınızda pasaport veya gerekli kimlik belgeleri olmadan yanlışlıkla bile olsa sınırı geçmenin ciddi bir durum olduğunu, çocuğun resmi gümrük kapısından giriş yapıp işlemlerini tamamlamadan geri dönmesinin yasal olarak karmaşık bir süreç doğurabileceğini belirtti.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI 

Sosyal medya kullanıcıları ise olayı espriyle karşıladı. Birçok kullanıcı, "Çocuk hayatının en akıllıca hamlesini yaptı", "Ücretsiz sağlık hizmetine hoş geldin evlat" ve "En azından daha nazik insanların olduğu bir tarafa geçti" gibi yorumlarda bulundu.

Yetkililer, sınır bölgelerindeki güvenlik kapılarının ve turnikelerin oyun alanı olmadığını, bu tür kazaların uzun süreli sorgulamalara ve bürokratik engellere yol açabileceği konusunda ebeveynleri uyarıyor. 

Şanslı çocuk, ailesinin yoğun çabası ve sınır görevlilerinin yardımıyla kısa süre sonra tekrar ABD tarafına alınsa da, bu "yanlışlıkla ülke değiştirme" hikayesi internetin unutulmazları arasına girdi."

Kanada, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 18:19:13. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.