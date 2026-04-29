Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
29.04.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

PFDK’ya iki ayrı maddeden sevk edilen Ederson’un, disiplin talimatına göre toplamda 4 ila 10 maç arasında değişebilecek ağır bir ceza alması ihtimali gündeme geldi.

Fenerbahçe’nin Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören kalecisi Ederson’un alacağı ceza merak konusu oldu. Brezilyalı file bekçisi, karşılaşmadaki davranışları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

İKİ AYRI MADDEDEN SEVK EDİLDİ

TFF’den yapılan açıklamada, Ederson’un “hakaret” ve “sportmenliğe aykırı hareket” gerekçeleriyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41 ve 36. maddeleri kapsamında 27 Nisan 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği belirtildi.

OLASI CEZA ARALIĞI NETLEŞTİ

Disiplin talimatına göre, sportmenliğe aykırı hareket (Madde 36) kapsamında 1 ila 3 maç men cezası öngörülüyor. Hakaret (Madde 41) kapsamında ise 3 ila 7 maç arasında değişen cezalar uygulanabiliyor. Bu iki sevk maddesi birlikte değerlendirildiğinde, Ederson’un ciddi bir ceza ile karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE’Yİ KRİTİK MAÇLAR BEKLİYOR

Ederson’un alacağı ceza, Fenerbahçe’nin ligde kalan haftalarını da doğrudan etkileyecek. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki haftalarda Başakşehir, Konyaspor (deplasman) ve Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu Alevler gökyüzünü kapladı Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı
İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa’nın cezasını onadı İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezasını onadı
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Aşk faturası 40 bin doları aştı: Güvenlik Danışmanının gizli ilişkisi Beyaz Saray’ı sarstı Aşk faturası 40 bin doları aştı: Güvenlik Danışmanının gizli ilişkisi Beyaz Saray'ı sarstı
Bakan Göktaş tarih verdi Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek Bakan Göktaş tarih verdi! Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco’nun son hali taraftarı kahretti Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son hali taraftarı kahretti
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi Milyonları umutlandıran mesaj ABD-İran barış masası henüz devrilmedi! Milyonları umutlandıran mesaj
Rottweiler, küçük köpeğe saldırdı Kadının çığlıkları mahalleyi inletti Rottweiler, küçük köpeğe saldırdı! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti

09:53
Derbiye damga vuran Talisca konuştu
Derbiye damga vuran Talisca konuştu
09:45
TOKİ İstanbul kurasında “7 haneli numara“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
TOKİ İstanbul kurasında "7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
09:39
Kral Charles’tan Trump’a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz
09:23
Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçti
Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçti
09:14
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
06:46
ABD’nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
05:51
“El Jardinero“ 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
"El Jardinero" 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
23:37
Adana’da ormanda erkek cesedi bulundu
Adana'da ormanda erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 10:05:53. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.