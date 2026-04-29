Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

Fenerbahçe’nin Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören kalecisi Ederson’un alacağı ceza merak konusu oldu. Brezilyalı file bekçisi, karşılaşmadaki davranışları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

İKİ AYRI MADDEDEN SEVK EDİLDİ

TFF’den yapılan açıklamada, Ederson’un “hakaret” ve “sportmenliğe aykırı hareket” gerekçeleriyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41 ve 36. maddeleri kapsamında 27 Nisan 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği belirtildi.

OLASI CEZA ARALIĞI NETLEŞTİ

Disiplin talimatına göre, sportmenliğe aykırı hareket (Madde 36) kapsamında 1 ila 3 maç men cezası öngörülüyor. Hakaret (Madde 41) kapsamında ise 3 ila 7 maç arasında değişen cezalar uygulanabiliyor. Bu iki sevk maddesi birlikte değerlendirildiğinde, Ederson’un ciddi bir ceza ile karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE’Yİ KRİTİK MAÇLAR BEKLİYOR

Ederson’un alacağı ceza, Fenerbahçe’nin ligde kalan haftalarını da doğrudan etkileyecek. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki haftalarda Başakşehir, Konyaspor (deplasman) ve Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.